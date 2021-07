Mai multe localități din Alba, fără apă potabilă de 5 zile, din cauza unor avarii majore la o magistrală. Explicațiile APA CTTA

Înotătorul David Popovici a obţinut medalia de aur în proba de 50 metri liber, din cadrul Campionatului European de Nataţie, acesta terminând cursa cu timpul de 22’22”

David Popovici a câştigat a treia medalie de aur la Campionatul European de juniori de la Roma.

Aceasta a fost cea de a 4-a medalie a sportivului român, de doar 16 ani, care a cucerit medaliile de aur, în probele de 100 şi 200 m liber, individual şi argintul, cu ştafeta de 4×100 m liber.

David Popovici este calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Sportivul român are o evoluţie fabuloasă la Europene de juniori de la Roma. Înotătorul de 16 ani a bătut recordul sutei acum câteva zile, iar duminică a dat peste cap cronometrul la 200 metri.

David Popovici a fost comparat de italieni cu rusul Alexander Popov, cel mai valoros sprinter din istorie.

”Roma, Cetatea Eternă, are un nou împărat! Are doar 16 ani, a cucerit aurul la 50 m, 100 m și 200 m liber la Campionatele Europene de înot pentru juniori, a stabilit trei recorduri mondiale de juniori (de două ori la 100 m și o dată la 200 m), are cel mai bun timp din lume la 100 m în 2021 și este gata să impresioneze și la Jocurile Olimpice. Numele său: DAVID POPOVICI!”, a anunțat Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM)

Duminică seara, în ultima sesiune de finale, sportivul pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu și-a trecut în cont a treia medalie de aur și a patra, în total, la Campionatul European de înot pentru juniori.

Timpul său din finală: 22.22 secunde, cu peste jumătate de secundă mai rapid, decât ocupantul locului doi.

David încheie astfel perfect întrecerea de la Roma și privește cu optimism spre Tokyo, acolo unde va evolua în premieră la o ediție a Jocurilor Olimpice.

Cele patru medalii ale lui David la Roma sunt:

– argint cu ștafeta României (David Popovici, Mihai Gergely, Ștefan Cozma și Patrick Dinu) de 4×100 m liber – timp: 3:19.93;

– aur la 100 m liber – timp: 47.30;

– aur la 200 m liber – timp: 1:45.95;

– aur la 50 m liber – timp: 22.22.

surse: Mediafax, FRNPM

surse foto: Facebook (David Popovici), FRNPM