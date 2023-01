Mărturii cutremurătoare în dosarul băiatului din Alba, violat de tată. Momentul în care tânărul își indică agresorul: ”TU…auu”

”Tu, sex, auu!”. Este declarația șocantă, în fața instanței, a băiatului din Alba violat de propriul tată, sub podul de sticlă din Cetatea Alba Carolina, dar și în balconul apartamentului lor din Zlatna.

În timpul judecății, tânărul arată cu degetul către inculpat ca fiind tatăl său și îl indică drept persoana cu care a făcut sex.

În fața magistraților, pus în fața probelor solide ale anchetatorilor, bărbatul, Marcel C. a declarat că victima are peste 20 de ani și că, ”prin urmare are tot dreptul să primească un p(…) în gură sau în f(…) de la oricine dorește, trebuie să aibă şi el viaţă sexuală, chiar dacă este puțin mai în urmă, nu poate rămâne virgin toată viaţa”.

După condamnarea de 12 ani și 3 luni în primă instanță a lui Marcel C., motivarea a fost făcută publică, fiind disponibilă pe portalul rejust.ro. Sunt detalii și elemente șocante scoase la suprafață de către anchetatori.

Sunt mărturii din care se înțelege că în Zlatna se vorbea de mai mult timp că Marcel întreținea raporturi sexuale cu fiul său cu probleme psihice.

În timp ce procurorii aduceau probe și martori la audieri, Marcel și soția sa susțineau vehement că la mijloc ar fi vorba despre o înscenare, o răzbunare a unor persoane asupra familiei lor.

Reporterii alba24.ro au consultat motivarea instanței și au scos cele mai importante momente din proces.

În motivare sunt detaliate elemente șocante, stupefiante, mărturii ale martorilor oculari, declarații ale bărbatului, dar și opinia magistraților care s-au considerat și ei șocați, dar și suprinși de unele elemente, dar mai ales de atitudinea mamei victimei, care i-a luat apărarea cu vehemență inculpatului.

În linii mari, bărbatul a susținut că, în momentul în care a fost prins în timp ce întreținea relații sexuale în Alba Iulia, copilul avea nevoie la toaletă și că de fapt asta s-ar fi întâmplat, de fapt, băiatul urina.

Apoi, spre sfârșitul procesului de judecare și-a schimbat declarația și a spus că de fapt i-ar fi dat o palmă peste față că ar fi rupt niște flori și că tot ce s-a văzut de sus de pe pod ar fi fost o iluzie optică.

Martori care l-au suprins în timp ce întreținea un raport sexual, sub podul de sticlă

Toate datele care vor fi detaliate mai jos fac parte din motivarea instanței.

În data de 11 iulie 2022, bărbatul a fost văzut de mai multe persoane, în timp ce întreținea un raport sexual oral cu fiul său. Una dintre persoanele care au văzut momentul a devenit martor în proces.

”Martora a declarat că în timp ce se plimba împreună cu soţul şi fiul acesteia prin parcul din faţa catedralei, a observat, înainte de a ajunge la podul de sticlă, un bărbat şi un copil sub pod, bărbatul fiind rezemat de perete cu pantalonii scurți lăsați pe glezne, iar copilul era în faţa lui, în genunchi, foarte aproape de bărbat. Martora susţine că inculpatul întreținea raporturi sexuale orale cu fiul său”, se arată în motivarea instanței.

Era o zi de vară, încă era lumină afară, iar la ora respectivă podul de sticlă din Cetate este unul foarte frecventat.

Femeia a chemat doi polițiști locali aflați în zonă care au intevenit de urgență. Din declarația polițiștilor, femeia făcea gesturi ”disperate” și striga că un bărbat întreține raporturi sexuale cu un alt bărbat.

Soțul femeii a fost și el martor în proces și a declarat exact ce a declarat și femeia. Mai mult de atât, acesta a spus că ”a auzit mai multe persoane care se aflau pe acelaşi pod cum strigau către primele „Ce faceţi acolo?”. Martorul a arătat că, în acel moment, a văzut o persoana de sex masculin mai în vârstă în timp ce stătea rezemată de perete, iar persoana mai tânără stătea aplecată în poziţia pe genunchi, iar din discuţiile auzite purtate între persoanele care au strigat iniţial la cei doi, a înţeles faptul că aceştia întrețineau acte sexuale orale”, se arată în documentul citat.

După ce poliția locală a intervenit bărbatul și-a dat pantalonii jos în fața a cel puțin 20 de persoane și a amenințat polițiștii locali cu presa. Acesta susținea că nu are material biologic pe penisul său.

Declarații dureroase și tulburătoare ale victimei, în timpul ședinței de judecată

Deși nu au putut fi luate ca probe, deoarece victima prezintă probleme psihice, magistrații au ținut cont de cele spuse de băiat și au considerat că în cuvinte puține, tânărul a spus că a întreținut raporturi sexuale cu tatăl său și că au fost dureroase.

”Pe parcursul judecăţii, instanța a încercat audierea persoanei vătămate însă aceasta nu a putut să declare cursiv aspecte cu privire la obiectul cauzei, dar din sală l-a indicat pe inculpat, în boxă, ca fiind tatăl său, iar la întrebarea instanţei ,,Sunteti supărat pe tata?” persoana vătămată a răspuns: Da!,

ulterior la întrebarea instanţei: ,,de ce sunteţi supărat pe tatăl dumneavoastră, ce a făcut?”, persoana vătămată a răspuns: ,,sex”. La întrebarea instanţei: ,,aţi întreţinut raporturi sexuale cu tata?”, persoana vătămată a răspuns: ,,Da”.

De asemenea, instanța a întrebat-o pe persoana vătămată ,,Unde?”, iar aceasta a răspuns ,,În drum’’, iar la întrebarea ,,Cu cine?” a răspuns ,,Cu tu”, ulterior, solicitându-i-se să precizeze cine este ,,Tu,, a spus ,,Cu ######”.

La întrebările ,,Tata a făcut sex cu ######?, De mai multe ori, sau o dată?” persoana vătămată a răspuns ,,Da”. Fiind rugată să indice cine este tata, persoana vătămată a arătat către inculpat, iar la întrebarea instanţei ,,Cu el ai făcut sex?”, aceasta precizând ,,El sex, da”. La întrebarea ,,De care sex?”, răspunzând ,,Tu, sex, auu!” Totodată, fiind întrebat de către instanţă: ,,cum îl cheamă pe tatăl dumneavoastră?” persoana vătămată a răspuns: ,,######”.

Fluide găsite pe hainele băiatului

O probă fizică a fost momentul în care criminaliștii au recoltat probe biologice de pe hainele copilului:

”În cauză s-a procedat la ridicarea articolelor vestimentare, atât ale inculpatului, cât și ale persoanei vătămate, precedându-se la examinarea acestora de către specialiștii din cadrul IPJAlba, Serviciul Criminalistic, rezultând faptul că, pe articolele vestimentare ridicate de la inculpatul Marcel C., respectiv tricou și pantaloni scurți de blugi nu au fost puse în evidență urme de substanță specifice fluidelor sau secrețiilor umane, iar pe tricoul și hanoracul persoanei vătămate au fost evidențiate urme specific fluidelor umane, aceste din urmă concluzii coroborate cu restul probatoriului care a fost administrat în cauză întăresc concluzia întreținerii actului sexual oral între cei doi”, se arată în documentul citat.

Violat în balcoul apartamentului din Zlatna

Un alt martor în dosar, o femeie din Zlanta vecină cu familia băiatului a detaliat în instanță cum a văzut un act sexual dintre băiat și tată.

”Pe la jumătatea lunii mai a anului 2021, în jurul amiezii a ieşit pe balcon să aspire, moment în care a observat pe balconul vecinului său care era deschis, că acesta era dezbrăcat de haine împreună cu fiul său, care de asemenea era dezbrăcat complet, copilul ţinându-se de balustradă, fiind pierdut, părând drogat şi îşi dădea ochii peste cap.

Martora a arătat că în momentele ce au urmat l-a observat pe inculpatul că l-a dat pe fiul său pe spate cu o cremă, după care s-a apropiat de el şi a întreţinut relaţii sexuale anale cu acesta.

Martora a mai arătat că acel copil efectiv nu a avut nici un fel de reacţie, nici nu s-a clintit, nici nu s-a mişcat, în timp ce tatăl său întreţinea raporturi sexuale anale cu acesta. Se impune precizarea că martora a declarat expres că a văzut foarte clar că cei doi întrețineau relații sexuale anale, copilul stând aplecat tinându-se de balustrada de balcon, iar tatăl său era în spatele lui și îl penetra în anus, ambii fiind complet dezbrăcați.

Văzând această scenă, pe care martora a calificat-o ca fiind grotească, a intrat în apartament, nemaiputând privi efectiv ceea ce se întâmpla în balconul apartamentului în care locuia familia. Din declarația martorei reiese că la acel moment, nu mai erau alte persoane pe balcon și i-a povestit soțului cele despre cele văzute când acesta a venit acasă.

Percepția martorei la acel moment, a fost că acel copil i s-a părut abuzat sexual de către tatăl său, cel mai probabil de mai multe ori, fiind neputincios rămânând traumatizat”, se arată în motivarea instanței.

În Zlatna se vorbea că bărbatul își abuzează sexual fiul

O altă femeie, martor în dosar, ”a precizat că, de aproximativ 2 luni de zile a aflat de la numita, care a venit în vizită la ea, fiind vecine, că l-a văzut prin toamna anului 2021, într-o seară în zona Stadionului către Parcul din Zlatna, pebărbat în timp ce stătea pe o bancă, iar în genunchi, în fața lui stătea fiul acestuia, acesta fiind cu capul în poală în zona intimă a lui, tatăl său, fără ca acesta să facă gesturi explicite cu capul ca și cum ar întreține relații sexuale orale, dar nici nu a văzut bine deoarece nu s-a uitat atentă la cei doi și a trecut repede pe lângă aceștia, fiindu-i teamă.

Martora a mai precizat că vecina sa numita i-a relatat că gândul acolo a dus-o, că cei doi ar întreține relații sexuale.

Cu ocazia audierii sale, martora a mai precizat că ar cunoaște faptul că prin orașul Zlatna se vorbește că cei doi ar mai fi întreținut relații sexuale orale, iar atunci când cineva l-ar fi întrebat pe (…) de ce face asta, acesta ar fi răspuns că fiul său are probleme și trebuie să se bucure și el de sex, iar decât să îi facă altcineva mai bine îi face el.

Martora nu a putut preciza cine este acea persoană și nu poate da detalii despre acesta. De asemenea, a mai auzit prin oraș că s-a vorbit că numitul ar fi întreținut relații sexuale anale cu fiul său.

Martori amenințati de mama băiatului

”Cu toate acestea, se impune a preciza că soţia inculpatului este cea care a ameninţat o parte din martorii care se aflau în faţa sălii de judecată şi aşteptau să fie audiaţi în prezenta cauză, aspecte care întăresc convingerea instanţei că inculpatul şi soţia acestuia nu înţeleg gravitatea faptelor imputate acestuia, nu au acţionat cu bună credinţă pe parcursul procesului penal şi nu par a fi interesaţi de soarta persoanei vătămate.

Este surprinzător cum mama persoanei vătămate, soţia inculpatului, s-a poziţionat atât de vehement de partea inculpatului, ignorând persoana vătămată şi orice nevoie a acesteia” se arată în motivarea instanței.

Cazul prezentat mai sus a fost unul dintre cele mai grave cazuri de viol din județul Alba, un caz care a oripilat opinia publică, o parte dintre fapte petrecându-se în spațiu public.

Momentan decizia magistraților Judecătoriei Alba Iulia nu este defnitivă și poate fi atacată în apel la instanța superioară.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News