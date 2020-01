Moise Guran a intrat în politică: ”Am luat decizia să renunț definitiv la cariera și la rolul meu de jurnalist”

Jurnalistul Moise Guran a renunțat la cariera de jurnalist și a intrat în politică. Acesta a anunțat miercuri, într-o intervenție la Europa FM, că decizia sa vine după mai multe discuții cu liderii Alianței USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș.

”Eu azi, acum, vă anunț că am luat decizia să renunț definitiv la cariera și la rolul meu de jurnalist român pentru a-mi asuma un rol politic în această țară. Acesta este ultimul mesaj pe care vi-l dau în calitate de jurnalist și este o explicație pentru dumneavoastră, cei care mă urmăriți de atât amar de ani” a spus Guran.

”Las totul în urmă, definitiv, căci nu există cale de întoarcere la meseria pe care am făcut-o până acum, pentru a merge acolo unde se iau decizii. Am comentat de pe margine suficient, am dezbătut idei, le-am susținut și am insistat pe ele până la obsesie uneori, am insistat să mă contraziceți și să gândiți critic, cu propria minte, ceea ce vă spun eu sau alții ca mine, acum cred că este nevoie și de mine și de tine acolo unde ideile devin realitate” a mai declarat Moise Guran.

Se pare că acesta va deveni un lider al Alianței USR – PLUS.

Vezi cele mai interesante video Alba24.ro