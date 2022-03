Motivul pentru care un băiat de opt ani, din Alba, a fost lovit cu bâta în cap de unchiul său. Ce pedeapsă a primit agresorul

Se împlinește o săptămână de când Rusia a invadat Ucraina. Ceea ce păra la început o misiune ușoară pentru armata rusă, s-a dovedit în fapt a fi mult mai greu de îndeplinit.

Ucraina s-a mobilizat cu un oarecare succes în apărarea marilor orașe, reușind totodată să atragă un larg sprijin internațional, Rusia fiind în prezent izolată diplomatic și economic. Ambele părți au suferit pierderi importante.

Un număr mare de refugiați a părăsit țara: Mulți dintre ei au venit, și continuă să o facă, în România, unde solidaritatea cu care au fost întâmpinați este copleșitoare. Vezi aici cum o familie din Ucraina și-a cunoscut rudele din Alba, pe care nu le-a văzut niciodată. Cum au fugit de război Irina și Filimon.

Mai multe companii au anunțat că pleacă din Rusia: printre ele Ford, BMW și Apple.

ora 19:23 Forțele armate ucrainene au izolat și au întrerupt retragerea trupelor ruse care avansează în regiunea Kiev prin aruncarea în aer a podului din Bashirevka.

ora 19:08 Adunarea Generală a ONU a votat în favoarea rezoluției prin care Rusia cere oprirea agresiunii sale în Ucraina. 141 de țări au votat pentru. 35 s-au abținut. 5 – împotriva (Rusia, Belarus, Coreea de Nord, Eritreea, Siria)

Ministerul Apărării de la Moscova a comunicat miercuri că 498 de militari ruşi au murit şi alţi 1.597 au fost răniţi de la declanşarea operaţiunii militare în Ucraina, a transmis agenţia RIA, potrivit Reuters.

Este prima dată când Moscova anunţă un bilanţ al pierderilor din rândul forţelor sale.

Pe de altă parte, Ministerul Apărării a transmis că mai mult de 2.870 de soldaţi şi ‘naţionalişti’ ucraineni au fost ucişi şi aproximativ 3.700 răniţi, conform agenţiei Interfax.

Aceste cifre nu pot fi verificate în mod independent şi nu există deocamdată un comentariu din partea Ucrainei, menţionează Reuters.

Ora 18:57 În noua bătălie de lângă Kruty (regiunea Cernihiv), Forțele Armate ucrainene au distrus aproximativ 200 de invadatori într-o înfrângere zdrobitoare a inamicului. Înainte de bătălie, invadatorii au încercat să deformeze Memorialul Eroilor din Kruty.

Ora 18:32 Poliția din Harkiv raportează că loviturile aeriene și artileria rusești din 2 martie au avut ca rezultat 4 persoane ucise și 15 rănite. Serviciile de salvare și poliția continuă să lucreze la locurile de bombardare.

Ora 18:30 În orașul Trostyanets (regiunea Sumy), un sistem Bayraktar operat de ucraineană a distrus un tun rusesc care trăgea asupra orașelor ucrainene.

Ora 18:19 O rachetă rusă a lovit o navă sub pavilion Bangladesh în portul Olvia. Nava a luat foc, relatează Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina. Remorcherele au fost trimise în ajutor. Încă nu au fost raportate victime.

Ora 18:07 Forțele armate ucrainene au eliberat orașul Makariv din regiunea Kiev de invadatorii ruși și și-au asigurat pozițiile.

Ora 17:45 Vehicule blindate rusești au pătruns în orașul Balakliya (regiunea Kharkiv). Primarul a anunțat că autoritățile orașului nu vor coopera cu forțele de ocupație.

Ora 17:15 Trupele ruse au deschis focul și au început să arunce grenade asupra protestatarilor civili din Enerhodar (lângă cea mai mare centrală nucleară din Europa). Mai multe persoane au fost rănite.

Ora 17:09 Ministrul Afacerilor Externe: Peste 1000 de voluntari din 16 țări sunt în drum spre Ucraina pentru a apăra țara de agresiunea rusă. Mai multe cereri de voluntariat continuă să vină.

Ora 16:54 Invadatorii ruși au deschis focul asupra unui punct de control ucrainean din orașul Korosten (regiunea Zhytomyr). 4 persoane ucise, 5 — rănite. Turnul TV Korosten a fost și el lovit, oprind comunicațiile TV.

Ora 16:44 Mii de oameni au ieșit pe străzile din Melitopol, regiunea Zaporizhya, pentru a opri ocupația rusă a orașului.

Ora 16:30 Orașul Mariupol (regiunea Donețk) a fost atacat de invadatorii ruși de mai bine de 14 ore. 42 de persoane sunt rănite.

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a condamnat miercuri, printr-o rezoluţie care nu are caracter juridic obligatoriu, intervenţia militară rusă în Ucraina, informează CNN.

În favoarea proiectului de condamnare a invaziei militare ruse au votat 141 de state, iar cinci ţări – Rusia, Belarus, Coreea de Nord, Eritreea şi Siria – s-au pronunţat împotriva rezoluţiei, conform cotidianului Le Figaro.

Reprezentanţii a 35 de ţări, inclusiv ambasadorul Chinei, s-au abţinut de la vot.

Rezoluţia, care, spre deosebire de cele ale Consiliului de Securitate ONU, nu are caracter juridic obligatoriu, cere Rusiei să retragă „imediat, complet şi necondiţionat toate forţele militare de pe teritoriul Ucrainei recunoscut prin tratatele internaţionale”. Rezoluţia confirmă susţinerea pentru „suveranitatea Ucranei, pentru independenţa, unitatea şi integritatea teritorială”.

Rezoluţia, iniţiată de Uniunea Europeană şi de Ucraina, condamnă şi decizia Rusiei de plasare în alertă a capabilităţilor de disuasiune nucleară, precum şi implicarea Belarusului în conflict.

Forţele ruse deţin controlul celei mai mari centrale nucleare din Ucraina, anunţă miercuri Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA), citând informaţii de la Moscova. Într-o scrisoare a ambasadei Rusiei către AIEA se afirmă că personalul centralei de la Zaporojie continuă să asigure funcţionarea în siguranţă, iar nivelurile de radiaţii sunt normale. În Ucraina funcţionează 15 reactoare nucleare, în patru centrale.

Ora 13:50 – Delegația rusă va fi în așteptarea delegației ucrainene, miercuri după-amiază, pentru o nouă rundă de discuții, a susținut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, fără a da detalii suplimentare despre locația sau formatul discuțiilor.

Ora 13:45 – Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri că, dacă ar fi să aibă loc un al treilea război mondial, acesta ar implica arme nucleare şi ar fi distructiv. Detalii AICI.

Ora 13:00 – China nu se va alătura guvernelor Statelor Unite și celor europene pentru a impune sancțiuni financiare Rusiei, a anunțat autoritatea de reglementare bancară a țării, potrivit The Guardian.

Ora 12:15 – Imagini dramatice din Moscova, unde mai mulți copii își așteaptă plângând părinții ridicați de poliție pentru că au arborat bannere anti-război

This is the kind of „Russian world" the occupiers want to bring to #Ukraine .

Ora 11:30 – Probabilitatea ca o nouă rundă de negocieri Rusia-Ucraina să aibă loc miercuri scade, iar un consilier al lui Zelenski a spus că este nevoie de ”o agendă substanțială”.

Ora 11:00 – Comisia Europeană a aprobat, miercuri, crearea unui coridor umanitar pentru Ucraina, inițiativă promovată de eurodeputatul PSD, Victor Negrescu, și susținută de circa 90 de eurodeputați.

Ora 10:00 – Cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, anunță că se retrage din Europa din cauza sancțiunilor

Ora 09:30 – Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a prezentat bilanțul estimat al pierderilor suferite de armata Rusă în perioada 24 februarie – 2 martie:

Ora 09:10 – O rachetă rusească a lovit clădirea Poliției din orașul Harkiv.

Ora 09:05 Ministrul ucrainean al apărării, Reznikov: Harkov, Mariupol și Herson au fost ținta celor mai intense bombardamente de artilerie din partea Rusiei în ultimele zile. Armata ucraineană ne apără cu fermitate orașele, trupele terestre rusești își pierd moralul, unele unități se predau.

Ora 09:00 – Un convoi rusesc a fost total distrus în Bucha, lângă Kiev.

ora 08:30 Lovituri de rachete rusești în Harkov: Universitatea națională Karazin din Harkiv a fost lovită și a luat foc, departamentul regional de poliție din Harkiv a suferit pagube grave. Rapoarte preliminare: 3 persoane sunt rănite.

Ora 08:00 – Compania aeriană WIZZ se angajează să îi ajute pe refugiații ucraineni să ajungă la destinație. WIZZ oferă 100.000 de bilete gratuite pentru zborurile pe distanțe scurte cu plecare din Polonia, Slovacia, Ungaria și România în luna martie.

Ora 07:00 – Lupte grele în Harkov

Armata ucraineană a declarat că parașutiștii ruși au aterizat în al doilea oraș ca mărime al țării, Harkov, în jurul orei trei dimineața și au intensificat atacurile.

Orașul Harkov cu 1,4 milioane de locuitori, aflat în apropiere de granița cu Rusia, a fost încercuit încă de ieri, când Piața Libertății a fost atacată cu două rachete de croazieră, însă Rusia a bombardat case, spitale si scoli. Forțele ruse se îndreaptă spre capitala Kiev, ținta principală a acestui război.

Ora 06:10 – Trupele ruse au ocupat două facilități strategice în Herson – un port fluvial și o gară. Orașul a fost bombardat de ocupanți toată ziua de marți, 1 martie.

Hersonul rămâne sub control ucrainean, dar forțele ruse au pus mâna pe o gară și un port fluvial, a declarat primarul din Herson, Igor Kolykhayev. El spune că situația este dificilă, numărul victimelor nu este în prezent cunoscut. Forțele ruse au început asaltul asupra Hersonului la 1 martie prin bombardarea clădirilor rezidențiale.

Ora 03:30 Ministerul Apărării: Trupele belaruse au fost puse în alertă și se află acum în zone apropiate de Ucraina.

Ora 02:30 Harkivul se confruntă cu o catastrofă umanitară ca urmare a bombardamentelor, spune Myroslav Marynovych, membru fondator al Grupului Helsinki.

„Astăzi, Harkivul se transformă în Groznîi. Aceasta este groază pură. Rusia a folosit pretextul de luptă împotriva terorismului în timp ce bombarda Groznîi și nu a avut consecințe din partea comunității internaționale. Astăzi Rusia încearcă să se ascundă în spatele sloganului de a lupta împotriva fasciștilor și naționaliștilor. Dar lumea nu o va lăsa să scape de data aceasta”.

Ora 02:30 – Forțele Armate ale Ucrainei au avertizat că armata belarusă ar putea invada Ucraina.

Potrivit acestora, atacurile cu rachete asupra țintelor militare și civile sunt efectuate sistematic de pe teritoriul republicii. De asemenea, trupele belaruse au fost puse în alertă și se află concentrate în zone apropiate de granița de stat a Ucrainei.

Ora 01:30 – Bilanț după atacul de la Jîtomîr: patru morți, printre care și un copil. Rachetele Kalibr au distrus o bază aeriană, mai multe case și un spital.

Ora 01:07 – Armata rusă a tras asupra Jitomirului. După ce a lovit racheta de croazieră Caliber la baza Brigăzii 95 din Jytomyr, clădirile rezidențiale au luat foc, a declarat consilierul ministrului afacerilor interne Anton Gerashchenko. Potrivit primarului, armata rusă a vizat direct spațiul de locuit.

Ora 00:45 – Serviciul de Stat pentru Comunicații a raportat că în mai multe cartiere din Kiev au loc bombardamente și că o explozie puternică a avut la Bila Țerkva, relatează Kiev Independent, citat de Hotnews.ro. Explozii au loc și într-o zonă apropiată de Aroportul din Kiev.

În cartierele Rusanivka, Kurenivka și Zhuliany, unde se află și Aeroportul Internațional Kiev, precum și în orașele Vîșneve și Boiarka din regiunea Kievului au loc bombardamente.

Ora 00:30 – Rusia a tras o rachetă de croazieră asupra unor soldați ucrainieni din orașul Jîtomîr. Rachetele Kalibr au distrus o bază aeriană, mai multe case și un spital, a declarat primarul localității

Ora 00:00 – Seara a venit cu o serie de explozii în apropiere de Kiev. Este o nouă noapte în care spaima coboară asupra locuitorilor din orașele ucrainiene.

Marți seară, finlandezii au cântat în fața Ambasadei Rusiei sin Helsinki un imn patriotic al Finlandei scris în timpul perioadei de rusificare, doar că au schimbat Finlanda cu Ucraina.

Finnish demonstrators singing today at Russian Embassy in Helsinki, a patriotic Finlandia Hymn that was written during a russification period of Finland by Jean Sibelius at the beginning of the 20th century. Finland is changed in lyrics to Ukraine.

— Hanna Mahlamäki (@HannaMahlamaki) March 1, 2022