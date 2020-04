OFICIAL, 12 aprilie: 310 cazuri noi de coronavirus în România. Numărul total de îmbolnăviri, 6.300. Au fost raportate 306 decese

La Vatican are loc în aceste momente Liturghia din Duminica Paştelui. De obicei la această slujbă se aflau în Piața Sf. Petru până la 100.000 de oameni. În acest an, în schimb, slujba are loc în interiorul bazilicii, cu o adunare simbolică de mai puţin de 20 de persoane.

De noaptea de Înviere, Papa Francisc a îndemnat lumea să „nu se cedeze în faţa fricii” şi s-a concentrat pe un „mesaj al speranţei”, în timpul slujbei din ajunul Paştelui catolic, desfăşurată în Bazilica Sfântul Petru goală, în contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Reuters.

La slujba, care are loc în mod normal într-o bazilică plină cu aproximativ 10.000 de oameni, au putut asista de data aceasta doar 20 de persoane, inclusiv câţiva diaconi şi un cor mai mic decât de obicei. Din cauza epidemiei de coronavirus s-a renunţat la mai multe caracteristici tradiţionale, cum ar fi botezul adulţilor convertiţi şi o procesiune lungă pe culoarul principal al celei mai mari biserici a creştinătăţii.