Ordonanța ce permite ajustarea prețurilor din contractele de achiziție publică și cele finanțate din fonduri europene, aprobată

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 10 mai.

Sunt vacante 534 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

De asemenea, cei mai mari angajatori din regiune fac angajări. Oferta lor de locuri de muncă poate fi accesată aici:

Se angajează și personal pentru partea tehnică, de teren a lucrărilor la un birou de cadastru din Alba Iulia. Detalii, AICI.

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

PERLA ECO CLIN – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 1 – 0258811470

EUROPA GUARD SRL – agent de securitate – 5 – 0770277521

SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA – agent de securitate intervenție – 1 – 0258821875

FENSTER PLAST DESIGNER S.R.L. – agent de vânzari – 1 – 0741115464

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 3 – 0755094265

SERENDIPITY BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 2 – 0258811470

MATIAS GROUP SRL – ajutor ospatar – 1 – 0732313313

SERCAR POWER SRL – ajutor ospatar – 1 – 0258811470

ARMONIA CULINARA S.R.L. – bucatar-sef – 1 – 0723146931

DACIA SA – casier – 3 – 0371107280

WIZARD WEB DESIGN SRL – copywriter publicitate (studii superioare) – 2 – 0761572251

SC SATURN SA – curatitor-sablator – 4 – 0258812764

WIZARD WEB DESIGN SRL – designer grafica (studii medii) – 1 – 0761572251

WIZARD WEB DESIGN SRL – designer pagini web (studii medii) – 1 – 0761572251

PRIMEX INVEST SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0753128951

SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764

SC APULUM SA – electrician în constructii – 2 – 0731489087

WIZARD WEB DESIGN SRL – expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – 1 – 0761572251

ROMWEST DECO SRL – finisor-lacuitor lemn – 5 – 0258811470

WIZARD WEB DESIGN SRL – formator – 1 – 0761572251

SC SATURN SA – frezor universal – 3 – 0258812764

HERMES MOBLUX – inginer de cercetare în proiectarea mobilei si produselor finite din lemn – 1 – 0742131242

SATROTEC SRL – inginer productie – 1 – 0358407586

SC APULUM SA – instalator apa, canal – 1 – 0731489087

SC APULUM SA – încarcator-descarcator – 40 – 0731489087

SC APULUM SA – lacatus mecanic – 5 – 0731489087

SC SATURN SA – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 3 – 0258812764

SERCAR POWER SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0258811470

S.C. DOVANIS.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0723160320

ARIS COM SRL – lucrator comercial – 1 – 0744392999

DACIA SA – lucrator comercial – 3 – 0371107280

PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL – lucrator comercial – 5 – 0371680247

SERENDIPITY BUSINESS SRL – lucrator comercial – 2 – 0258811470

SC APULUM SA – manipulant marfuri – 3 – 0731489087

SC SATURN SA – masinist pod rulant – 4 – 0258812764

SC SATURN SA – modelier lemn – 4 – 0258812764

SC SATURN SA – muncitor necalificat în metalurgie – 5 – 0258812764

PREFERA FOODS SA – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 4 – 0258806690

SATROTEC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0358407586

YUKAMOB STYLE – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0742131242

R & C PAINTING & DECORATING S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 30 – 0740613272

NOVOCASA CONSTRUCT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0258811470

PRIMEX INVEST SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0753128951

PREFERA FOODS SA – operator la roboti industriali – 3 – 0258806690

EAGLE-RAY SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0755789546

R & C PAINTING & DECORATING S.R.L. – sapator manual – 10 – 0740613272

SATROTEC SRL – specialist în recrutare – 1 – 0358407586

WIZARD WEB DESIGN SRL – specialist marketing – 1 – 0761572251

AREAL FLORA CONSTRUCT – sudor – 1 – 0742131242

SC SATURN SA – sudor manual cu arc electric – 2 – 0258812764

OVI STAR FOREST SRL – tâmplar universal – 5 – 0761613812

ROMWEST DECO SRL – tâmplar universal – 5 – 0258811470

SATROTEC SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0358407586

SC SATURN SA – turnator formator – 7 – 0258812764

PRIMEX INVEST SRL – zidar pietrar – 2 – 0753128951

PRIMEX INVEST SRL – zugrav – 2 – 0753128951

Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

MC PROTECT SRL – agent de securitate – 2 – 0746074524

AFRODITA MELIHATA SRL – brutar – 10 – 0725225882

SC TRANSEURO SRL – lucrator comercial – 5 – 0258844022

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – sapator manual – 20 – 0752269363

S.C.REFRESH GAZOIL SRL – vânzator – 1 – 0743687787

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

S.C.D.V.V – asistent de cercetare în horticultura – 1 – 0258711623

GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0786191651

I.A.M.U. SA – frezor universal – 5 – 0258711907

S.C.D.V.V – inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole – 1 – 0258711623

EPLUS SMART ENERGY S.A. – încasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa – 1 – 0753038700

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 5 – 0258711907

PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA – manager – 1 – 0725225883

I.A.M.U. SA – masinist la masini speciale de aschiere – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0258711907

DOLCE TRAVEL S.R.L. – ospatar (chelner) – 1 – 0758558066

I.A.M.U. SA – strungar universal – 5 – 0258711907

DOLCE TRAVEL S.R.L. – vânzator la domiciliul clientului pe baza de comanda – 1 – 0758558066

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 3 – 0755094265

OPRITA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 4 – 0747807111

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ SRL – asamblator-montator articole marochinarie – 5 – 0258730470

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – colector (recuperator) creante/debite – 1 – 0755094265

SFERA BAGS S.R.L. – confectioner articole din piele si înlocuitori – 2 – 0731357225

SFERA BAGS S.R.L. – cusator articole marochinarie – 2 – 0731357225

EURO TOP RECICLARE S.R.L. – îngrijitor cladiri – 11 – 0727735622

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – lacatus mecanic – 1 – 0722100970

LENIS CAFE PLUS SRL – lucrator comercial – 1 – 0740210079

AGRESIONE SRL – lucrator comercial – 2 – 0722253375

OPRITA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 2 – 0747807111

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – macaragiu – 1 – 0722100970

ALPIN 57 LUX S.A. – manipulant marfuri – 5 – 0258730203

TABITA TOUR SRL – manipulant marfuri – 2 – 0746018113

SFERA BAGS S.R.L. – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 2 – 0731357225

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ SRL – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 5 – 0258730470

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – mecanic auto – 1 – 0722100970

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 5 – 0258730470

SFERA BAGS S.R.L. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0731357225

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 25 – 0722100970

GOLD UNLIMITED S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 50 – 0757833709

AGRESIONE SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0722253375

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – stivuitorist – 3 – 0722100970

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. – strungar universal – 1 – 0741247994

AGRESIONE SRL – vânzator – 2 – 0722253375

Locuri de muncă / angajări Abrud

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

S.C. TOTAL EXPRES LOGISTIC SRL – lucrator gestionar – 1 – 0725225884

SOF PRODUCTION STANIJA SRL – montor articole din piele – 1 – 0784412151

S.C. MECANIZAT CONSTRUCT S.R.L – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0725225884

Locuri de muncă / angajări Baia de Arieș

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ARIESUL PRODIMEX SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 10 – 0748115732

Locuri de muncă / angajări Câmpeni

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

MONTANA CÂMPENI SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 1 – 0725225884

SC MULTICOM SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 3 – 0744613110

Locuri de muncă / angajări Cugir

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

TMG GUARD SRL – agent de securitate – 1 – 0751124982

ELIT SRL – ambalator manual – 1 – 0725225881

Locuri de muncă / angajări Ocna Mureș

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” – model (învatamânt) – 1 – 0258870559

BOWLING PARC SRL – ucenic – 7 – 0744958335

Locuri de muncă / angajări Zlatna

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

MOGUT JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 4 – 0747559347

Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ARIEŞENI – S.C. MIDEEA PLUS SRL – lucrator comercial – 1 – 0752547066

CĂRPINIŞ – FERMA IDASOR SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0725225884

CETATEA DE BALTĂ – NAGY ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – îngrijitor animale – 1 – 0744592888

DRÂMBAR – PEMA ELECTROTEHNIC SRL – confectioner cablaje auto – 5 – 0746285284

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0790229953

DRÂMBAR – PEMA ELECTROTEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0746285284

GALDA DE JOS – ACSA SA – inginer instalatii pentru constructii – 2 – 0258811470

GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290

HOREA – EXPERT FINISAJE LEMN SRL – manipulant marfuri – 2 – 0768450909

IGHIU – SC TRANSEURO SRL – încarcator-descarcator – 9 – 0258844022

PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0747028149

PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – inginer automatist – 1 – 0757045021

PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – operator la roboti industriali – 5 – 0747028149

PETREŞTI – FLY LOGISTICS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0748851340

PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – stivuitorist – 2 – 0757045021

PETREŞTI – PEHART TEC GRUP S.A. – strungar universal – 1 – 0757045021

RĂHĂU – CASA M SRL – ajutor bucatar – 3 – 0744783150

RĂHĂU – CASA M SRL – barman – 1 – 0744783150

RĂHĂU – CASA M SRL – bucatar – 3 – 0744783150

RĂHĂU – CASA M SRL – instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/înot/sporturi extreme – 1 – 0744783150

RĂHĂU – CASA M SRL – îngrijitor pomi – 1 – 0744783150

RĂHĂU – RAPEL SRL – maistru în industriile textila, pielarie – 1 – 0744393975

RĂHĂU – RAPEL SRL – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 10 – 0258732788

RĂHĂU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 13 – 0258732788

SĂLIŞTEA – ECCOKIT DESIGN SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 4 – 0787717525

ŞIBOT – EXPERT FINISAJE LEMN SRL – femeie de serviciu – 1 – 0768450909

ŞIBOT – EXPERT FINISAJE LEMN SRL – manipulant marfuri – 1 – 0768450909

