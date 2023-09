Parc fotovoltaic de peste 600 MWh la Ocna Mureș, construit prin Fondurile Norvegiene. Investiție pusă în funcțiune în această vară

Orașul Ocna Mureș dispune de un parc fotovoltaic cu capacitate de producție anuală de energie electrică de 630 MWh, printr-o investiție finalizată în vara acestui an. Inițiativa este menită să reducă costul de energie pentru iluminatul public, dar și pentru clădirea primăriei și alte imobile cu destinație publică.

Primarul Silviu Vințeler a prezentat, vineri, date despre această investiție.

Sistemul fotovoltaic include 1352 de panouri fotovoltaice și alte echipamente și a fost amenajat pe un teren din comuna Unirea, pe strada Colonia peste Mureș nr. 9.

Obiectivul a fost finanțat din granturile acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Valoarea totală a grantului aprobat a fost de 559.100 euro, acoperind 85% din costurile totale estimate ale proiectului. Contribuția proprie a fost de 15%.

Datele investiției

Proiectul implementat de U.A.T. Ocna Mureș, cu nr. 2019/ 104281, a presupus ”Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrică pentru consumul propriu al Orașului Ocna Mureș” / ” Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality Own Use”.

Scopul proiectului, acela de a reduce costul consumului de energie electrică pentru iluminatul public al Orașului Ocna Mureș, a clădirii Primăriei, precum și a altor clădiri publice de pe raza orașului (școli, grădinițe, bibliotecă publică, Casa de cultură etc.) a fost îndeplinit, a precizat primarul.

De asemenea, principalii indicatori ai proiectului asumați, respectiv o producție anuală de energie electrică de 630 MWh, o reducere a emisiilor de CO2 estimată la 441 tone/an și un nou loc de muncă creat, au fost realizați în întregime.

Cine a construit parcul fotovoltaic

Contractul de realizare a parcului fotovoltaic și racordare a acestuia la rețeaua electrică de distribuție a fost semnat 17 martie 2022, cu Asocierea Modern Power Systems – lider de asociere, Luna Electrik Lektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. – asociat, Electromara – asociat și subcontractant Parcrom Service SRL.

Furnizarea și instalarea parcului fotovoltaic (inclusiv racordarea acestuia la rețeaua electrică de distribuție) au durat 16 luni. Lucrările au fost finalizate în 17 iulie 2023.

Valoarea finală a acestora a fost de 2.776.633,63 lei fără TVA (3.304.194,02 lei cu TVA).

Finanțarea contractului a fost asigurată din EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021, “Energy Programme in Romania”, Prioritatea Energy Efficiency. Finanțarea nerambursabilă reprezintă 85%, iar cota de cofinanțare din bugetul local a fost de 15%.

Lucrări realizate

Terenul a fost amenajat și împrejmuit, au fost instalate 1352 de panouri fotovoltaice, precum și celelalte componente ale sistemului. Au fost conectate la rețea, fiind vorba despre un sistem on grid.

Astfel, în cadrul proiectului, au fost executate următoarele tipuri de lucrări:

au fost instalate 1352 panouri fotovoltaice PhonoSolar PS370M4-20 cu o putere instalată de 3 70W fiecare, conectate la 5 invertoare cu o putere nominală de 110kVA, tip Sungrow SG110CX

invertoarele au fost conectate la un post de transformare în anvelopă de beton, echipat cu transformator 630KVA, compartiment medie tensiune și joasă tensiune; în compartimentul de joasă tensiune a fost prevăzut sistemul de supraveghere TVCI

pentru amplasarea panourilor fotovoltaice a fost realizată o structură metalică, fixată la sol prin șuruburi speciale ce nu necesită fixare prin beton

a fost realizat un gard de protecție perimetral, având o înălțime de 2 metri

au fost amplasate 8 camere IP de supraveghere perimetrală și lămpi LED pentru iluminarea perimetrului.

