Patru absolvenți ai Colegiului Militar din Alba Iulia, viitori medici militari. Au fost admiși la Târgu Mureș și Oradea

Una dintre cele mai nobile profesii, cea de medic, are nevoie pentru a fi practicată de pasiune, voință, devotament și empatie, dar și de foarte multă muncă și studiu permanent.

Patru dintre absolvenții Promoției 2024 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Vlad Mihălțan, Irina Oarga, Diana Huțanu și Diana Cîrciu, au pornit pe drumul medicinei, fiind admiși la Institutul Medico Militar, Catedra de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş, respectiv Oradea, unde se vor pregăti pentru a deveni medici militari.

„Și în acest an, concurența la medicină militară a fost mare, fapt ce i-a determinat pe absolvenții noștri să se pregătească intens, cu seriozitate, pentru a demonstra că atunci când îți dorești cu adevărat să realizezi ceva, vei reuși să treci peste toate obstacolele”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Absolventul Vlad Mihălțan a reușit performanța de a fi admis al doilea la Institutul Medico Militar, Catedra de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureş, cu media de admitere 9,46. Această reușită nu a fost ușor de atins și a cerut din partea lui Vlad multă muncă, perseverență și ambiție.

„Mereu am fost determinat să devin cel mai bun. Mereu mi-am dorit să-mi depășesc chiar propriile limite și să-mi demonstrez că pot mai mult. În urma rezultatului pe care l-am obținut la această admitere, pot confirma că munca mea a dat roade. Perseverența și ambiția m-au determinat ca în fiecare zi să-mi ies din zona de confort și să-mi urmăresc scopul. Acesta a fost, pentru mine, cel mai greu, dar și cel mai frumos an din viața mea. Am muncit cât de mult am putut pentru visul meu și am avut încredere în mine. Mereu am țintit și mereu voi ținti sus, deoarece consider că limitele noastre sunt deseori doar o iluzie. Țin să le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în pregătirea mea, cadre didactice și militare, și în mod deosebit doamnei profesoare de biologie Adela Tudor, care a avut o contribuție majoră în reușita mea”, a mărturisit Vlad.

Pentru absolventa Irina Oarga, să devină medic militar este un vis devenit realitate după ore nesfârșite dedicate studiului. Este fericită că își va putea ajuta semenii, care trec prin cele mai dificile momente.

„Încă de când eram mică, visul meu a fost să devin medic militar. Îmi imaginam cum voi purta uniforma cu mândrie și voi ajuta oamenii în cele mai dificile momente. Am muncit din greu, dedicând ore nesfârșite studiului. Am trecut prin probe riguroase și am învățat să fiu puternică și determinată. Sunt foarte recunoscătoare că eforturile mele au dat roade și am reușit să intru la medicină militară, unde îmi voi putea îndeplini visul de a îmbina medicina cu disciplina și onoarea militară”, a spus Irina, admisă și ea la Târgu Mureș.

Absolventa Diana Huțanu și-a dorit să studieze medicina încă de mică, simțind că aici este locul care i se potrivește. A optat pentru medicină și armată, transformând această pasiune într-o carieră pentru viitor.

„Mi-am dorit să studiez medicina încă din clasa a V-a, iar în clasa a VII-a am descoperit colegiul militar și posibilitatea de a avea o carieră în armată. Mi-am dat seama că mă pasionează foarte mult și că asta este ceea ce îmi doresc, iar în colegiul militar am avut ocazia de a mă pregăti pentru examenul de admitere și Bacalaureat, astfel încât să obțin cele mai bune rezultate. M-am bucurat enorm de mult să știu că pot opta în același timp și pentru medicină și pentru armată și să le transform într-o singură pasiune, de a deveni medic militar, o carieră pe care vreau să o urmez și unde simt că îmi este locul. Cu multă muncă am reușit în sfârșit să ating această performanță și vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor, cadrelor militare și părinților pentru tot sprijinul acordat în această călătorie deloc ușoară, dar care a meritat toate eforturile”, a spus Diana, care se va pregăti tot la Târgu Mureș.

Absolventa Diana Cîrciu a fost admisă prima dintre candidații care au optat pentru învățământul medico-militar la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie, această reușită deschizând calea pentru a-și urma visul, aducând în același timp și numeroase provocări.

„În clasa a IX-a, intrată pe poarta colegiului militar nu am putut să îmi închipui nici măcar o treime din emoțiile, provocările și fericirea de a visa la medicină și de a fi admisă. O cale anevoioasă dar frumoasă, parcursă alături de profesorii care m-au ajutat în pregătire și care m-au susținut moral și de părinți care mi-au acordat sprijinul lor necondiționat. Examenul de admitere aduce cu sine mari emoții în fața cărora trebuie să te descurci, dar cel mai important îți deschide calea pentru a-ți urma visul”, a mărturisit Diana.

sursa: Colegiul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

