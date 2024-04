Persoanele neasigurate vor avea aceleaşi drepturi ca şi cele asigurate, de la 1 iulie. Precizările șefei CNAS despre noul contract

Persoanele neasigurate vor avea aceleaşi drepturi ca şi cele asigurate, de la 1 iulie. Sunt precizările șefei CNAS, dr. Valeria Herdea, legate de noul contract care va fi semnat în perioada următoare.

Ea a mai spus că există promisiunea Băncii Mondiale că vor fi plătite aceste servicii, potrivit Agerpres.

Preşedintele CNAS a precizat că persoanele neasigurate vor avea aceleaşi drepturi ca şi persoanele asigurate, de la 1 iulie 2024.

Valeria Herdea, a declarat, miercuri, la Târgu Mureş, în cadrul unei întâlniri de lucru cu profesioniştii din sănătate, că se doreşte semnarea unui nou contract începând cu data de 1 iulie, care va avea o serie de modificări.

” Anul acesta, contractul de la 1 iulie 2024 va aduce persoanele neasigurate şi promisiunea Băncii Mondiale că vor fi plătite aceste servicii, vor avea aceleaşi drepturi ca şi persoanele asigurate, în virtutea faptului că în Constituţie scrie că suntem cu toţii egali.

Încercăm să schimbăm multe lucruri, dar este foarte greu.

E un an dur, un an cu plin de încercări pe care îl ştiţi, n-are sens să vă povestesc mai mult”, a subliniat Valeria Herdea.

Concret, și persoanele care nu cotizează la Sănătate, vor avea aceleași drepturi ca și cele care cotizează.

Preşedintele CNAS a spus că deşi cunoaşte foarte bine sistemul, şi de pe poziţia de pacient şi de pe poziţia de medic, există foarte multe probleme, însă se concentrează pe găsirea de soluţii.

Câți medici sunt sub contract cu CNAS

„Haideţi să vă spun cum stăm. Avem la acest moment 10.070 de medici aflaţi în contract, medici de familie aflaţi în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în asistenţa medicală de ambulatoriu 3.473 de contracte avem, în asistenţă de paraclinic 1.059, spitale civile 372, spitale private 342 (…).

La capitolul în care lucrăm noi, cei mai mulţi, prezenţa medicului de familie, arată aşa: există 1.529 de locuri de medic de familie neocupate, 190 de localităţi fără puncte de lucru, fără medic de familie, deci total lipsit de asistenţă medicală – 1.043 de localităţi cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie.

Cifrele sigur că pot continua şi am să vă mai spun ceva. La acest moment am cerut 90 de miliarde de lei, am obţinut 62 (miliarde, n.r.), la bunuri şi servicii avem 44,5 miliarde, 30% la spital, 8% la medicina de familie, 6% la ambulator, 1% la stomatologie”, a mai spus Valeria Herdea.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News