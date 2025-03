Planuri pentru finalizarea rapidă a opt hidrocentrale. Bolojan a anunțat măsuri pentru reducerea prețurilor la energie

Președintele interimar Ilie Bolojan a anunțat măsuri pentru reducerea prețurilor la energie, cu accent pe finalizarea rapidă a opt hidrocentrale aflate în stadii avansate de execuție.

”Pentru țara noastră, acest domeniu este foarte important cel puțin din două considerente. Dacă vom simplifica, de exemplu, legislația care autorizează finalizarea lucrărilor la hidrocentralele pe care le avem începute de peste 30 de ani, vom face ca într-un timp mult mai scurt, într-un an-doi, să avem aceste hidrocentrale funcționale, să avem o îmbunătățire a mixului energetic. Pentru că prețul energiei produse pe hidro este mult mai bun decât a celei pe combustibili fosili.

Din datele pe care le am de la Ministerul Energiei, suntem în această situație cu opt hidrocentrale, care au un stadiu de realizare de peste 65% de până la 90% și care sunt în situații de blocaj din cauza reavizării pe aspecte de mediu.

Ori, gândiți-vă că la o astfel de lucrare, care a fost începută înainte de 1989, în mod natural, din moment ce nu s-a mai lucrat, practic vegetația a crescut din nou, și mie mi se pare că este anormal să reluăm toate procesele de avizare de la zero, ca și cum am defrișa, de exemplu, o pădure de zeci de ani, în condițiile în care deja intervenția umană s-a produs și practic integrarea acestor lucrări în sistemul național hidroenergetic ne-ar aduce niște câștiguri importante, cel puțin 650 de megawați energie produsă într-un an de zile”, a declarat Bolojan.

Interconectarea piețelor energetice

Bolojan a criticat birocrația excesivă din domeniu, afirmând că este „anormal să reluăm toate procesele de avizare de la zero” pentru proiecte începute înainte de 1989, unde intervenția umană s-a produs deja, potrivit Mediafax.

Președintele a subliniat și importanța interconectării piețelor energetice, menționând deficiențele actuale pe relațiile Slovacia-Austria și Ungaria-România.

”Tot în acest domeniu, al unei energii la un preț mai bun în anumite perioade ale anului, în anumite ore ale zilei, unde cererea este mult mai mare decât capacitatea noastră de a produce, este și interconectarea piețelor energetice, și, datorită modului în care a fost organizată Uniunea Europeană în anii anteriori, datorită, practic, despărțirii dintre blocul estic și vestic, între cele două foste blocuri încă conectările dintre țări nu sunt bine realizate.

De exemplu, pe relația Slovacia-Austria-Ungaria-România avem probleme destul de serioase pe partea de conectare pe liniile electrice și o astfel de conectare ar asigura transferul de energie din zona de vest a Europei în zona de est, cel puțin în următorii doi-trei ani de zile, pentru că în zona de vest este astăzi un surplus de energie în anumite perioade. Iar odată cu realizarea investițiilor pe nuclear în România, cu finalizarea acestor hidrocentrale și cu creșterea producției de gaz din Marea Neagră, am putea fi în situația în anii următori ca să exportăm noi energie din România. Și în felul acesta, s-ar crea niște avantaje atât pentru companiile românești, dar și pentru piața de energie în general”, a mai spus Bolojan.

În cadrul aceleiași declarații, președintele s-a referit și la necesitatea unei piețe de capital integrate la nivel european și la susținerea industriei și competențelor într-o piață unică.

Finalizarea hidrocentralelor

Ministrul Energiei a anunțat recent că se lucrează la o propunere de act normativ, în premieră, pentru deblocarea şi accelerarea majoră a proiectelor începute, cu grad ridicat de execuţie.

”Sunt peste zece hidrocentrale, cu o valoare cumulată a investiţiilor de aproape 12 miliarde de lei, mare parte bani deja cheltuiţi de statul român. Vorbim despre peste 700MW, cu un stadiu de execuţie de până la 98%”, a scris ministrul Energiei pe pagina sa de Facebook.

Potrivit economica.net, este vorba despre un pachet de centrale dintre cele începute și neterminate care au șanse să fie finalizate până în 2033 cel mai târziu, aflate în patrimoniul Hidroelectrica.

AHE a râului Jiu pe sector Livezeni – Bumbești 65,14 MW

AHE Cerna – Belareca 21,7 MW

Complex hidrotehnic și energetic Cerna- Motru – Tismana etapa a II-a. 119 MW

AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig 131MW

AHE a râului Siret, pe sectorul Cosmesti-Movileni 71,7MW

AHE a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre. CHE Islaz 28,8 MW

AHE Pascani pe râul Siret 80% 9,4 MW

AHE Surduc-Siriu 228 MW

AHE Răstolița 35,2 MW.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News