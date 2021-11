Platforma eMAG a fost amendată cu 50.000 de lei de ANPC, pentru neregulile din promoțiile de Black Friday

Județul Alba este sub atenționare Cod Galben de ceață, luni dimineața. În zona joasă, se semnalează ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

UPDATE: Meteorologii au prelugit atenționarea Cod Galben. Între orele 10:00 – 11:00 se va semnala ceață care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m ce va favoriza în funcție și de condițiile locale formarea ghețușului.

În județul Alba sunt vizate zonele: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Pianu, Lopadea Nouă, Meteș, Stremț, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Noșlac, Cricău, Livezile, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana.

Știrea inițială:

Până la ora 10:00 este vizată zona joasă a județului Alba. Se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

În funcție de condițiile locale, este posibilă formarea ghețușului.

Atenționări similare sunt în județele Sibiu, Mureș, Harghita, Cluj, Ialomița, Călărași, Constanța.

sursă: meteoromania.ro