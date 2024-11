Poliţia Română cumpără drone pentru supraveghere video aeriană. În ce misiuni vor fi folosite aparatele de zbor

Poliţia Română cumpără drone pentru supraveghere aeriană. Acestea vor fi achiziționate în cadrul unui proiect privind urmărirea traficului de țigări la graniță.

„Autoritatea contractantă intenţionează achiziţionarea unor Sisteme de supraveghere video aeriană, în cadrul proiectului PMI DETECT <Enhanced Capabilities for Detecting and Investigating Tobacco Smuggling at EU Borders>”, potrivit anunţului IGPR.

Cele trei drone sunt destinate punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse de magistraţi.

Dronele trebuie să fie echipate cu camere optice cu rezoluţie HD şi cu laser de măsurare a distanţei. Se vor livra cu acumulatori pentru asigurarea unui timp minim de zbor de două ore, notează Mediafax.

Acestea trebuie să permită transmiterea în timp real a imaginilor şi a parametrilor de zbor şi navigaţie. Potrivit caietului de sarcini, pregătirea pentru zbor trebuie să se facă în maximum cinci minute.

