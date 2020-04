Prețurile la alimente, medicamente și utilități pot fi PLAFONATE, potrivit decretului emis de președintele Iohannis

Un cititor Alba24 a semnalat tăierea unor arbori de pe marginea Râului Ampoi, în zona Bărăbanț. Acesta este indignat că pomii dispar la adăpostul stării de urgență, când oamenii sunt obligați să stea în casă.

Acesta a filmat un asemenea moment și a transmis un mesaj către Alba24.

”Bună ziua ieri 3 oameni tăiau pomii de pe marginea Ampoiului cu o drujbă, în zona Bărăbanț. Când am întrebat de ce taie pomii au spus că toaletează; am întrebat cine le-a dat voie și au spus că primăria, dar când am început să îi filmez nu au mai spus nimic. Unul dintre ei a spus mai încet și a spus că Apele Române.

Credeți că e ok să taie pomii de capul lor? Cum mergi pe malul apei, în zona Bărăbanț, foarte mulți pomi au fost tăiați. Inclusiv o pădurice care era de pe vremea bunicii mele… peste 100 de pomi. Acolo erau rațe sălbatice și aer curat, și pe aceea au ras-o la propriu. Chiar nu se sesizează nimeni?

Eu cred că nu se lasă până nu taie toți pomii de pe marginea Ampoiului, profită de faptul că suntem izolați în casă și nu putem face nimic?

Mă revoltă acest lucru și cred că nu numai pe mine, oamenii din Bărăbanț știu și nu spune nimeni nimic” a transmis cititorul.