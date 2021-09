Primăria Aiud: Concurs pentru ocuparea postului de director adjunct la Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu”. Condiții

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a făcut duminică seară o serie de declarații dure legate de foști și actuali șefi ai serviciilor secrete și a anunțat totodată înființarea unui partid pe care îl susține.

În prima sa apariție publică, Dragnea i-a atacat pe rând pe Klaus Iohannis, fostul șef SRI George Maior și fostul adjunct al serviciului de informații Florian Coldea, pe Lucian Pahonțu, șeful SPP, dar și pe actualii lideri PSD pe care i-a acuzat de complicitate cu Iohannis.

„Au fost o serie întreagă de abuzuri împotriva mea. (…) Se tot vorbea că am regim preferenţial, că am jacuzzi în cameră că am tabletă, nici vorbă! (…) Nouă luni de zile am stat, practic, la izolare, închis într-o celulă. (…) Practic, eu nouă luni de zile, am văzut foarte, foarte rar lumina zilei” a spus Dragnea la începutul emisiunii.

Ulterior, acesta s-a lansat în acuzații pe care nu le-a probat, deși moderatoarea i-a cerut acest lucru.

Atacuri la șefii din serviciile secrete

Fostul șef al PSD a reluat teme mai vechi la adresa unor inamici de-ai săi: șeful SPP, fostul șef al SRI, fostul djunct al SRI și fosta șefă a DNA.

Dragnea a povestit cum Laura Codruța Kovesi ar fi fost acasă la Vasile Dîncu, împreună cu Florian Coldea, iar fosta șefă DNA ar fi spus că îl ”va băga la pușcărie” pe liderul PSD pentru că a apărat Antena 3 în momentul în care ANAF urma să recupereze sediul televiziunii.

Liviu Dragnea a lansat atacuri și la adresa foștilor șefi din SRI, George Maior și Florian Coldea, spunând că cel din urmă conducea serviciul de informații și i-a atacat și pe Klaus Iohannis și Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază.

Despre George Maior a spus că ”este prieten cu paharul” și că obișnuia să bea de la ora 10, drept pentru care, SRI era condus în realitate de Coldea.

”Problema nu sunt judecătorii și procurorii, ci această structură nenorocită condusă și azi de Pahonțu în numele lui Iohannis”, a mai spus Dragnea.

Liviu Dragnea a mai declarat că în PSD ”sunt cel mai mulți infiltrați” și că actuala conducere a PSD e ”predată total lui Iohannis și e complice la jaful național și dezastrul economic”. Fostul social-democrat a mai spus că, în România, în continuare ”este nevoie de amnistie și amnistie fiscală”.

Acesta a vorbit și despre actualul șef al SRI, Eduard Helvig, despre care a spus că a fost la el acasă.

„M-au întrebat de ce nu-l propun pe Dîncu prim-ministru. Le-am spus că nu m-am gândit, că mă duc la partid, că nu e momentul unei asemenea discuții. Discuția a degenerat. Mi-au spus că singura șansă ca să fiu și să fim lăsați în pace este să fie un premier pe care îl agrează Iohannis.

A doua zi, Hellvig a venit la mine acasă, încercând să-mi spună să nu se înțeleagă greșit discuția de aseară, după care să-mi spună că se duce la Iohannis să-l convingă să mă primească. Eu necerându-i așa ceva. A venit cu sufertașul de mâncare, să mâncăm împreună”, a declarat Dîncu.

Amnistie fiscală și ”patriotism economic” – viziunea noului partid

În a doua parte a emisiunii, Liviu Dragnea a anunțat și fondarea partidului Alianța pentru Patrie, prin Codrin Ștefănescu.

”Prin octombrie Codrin mi-a zis că simte nevoia să sprijine apariția unui nou partid care să nu fie măcinat de compromisuri interne, de tot felul de interese împletite care până la urmă distrug un partid sau îl lasă la 20% acolo unde trebuie să fie.

Și i-am spus că îl voi sprijini cu toată experiența mea. Și a găsit mai mulți prieteni de-ai lui, patru oameni obișnuiți, dar cu curaj, care au devenit membri fondatori la acest partid,

Codrin neimplicându-se de la început la înființarea lui, ca să nu se blocheze. Partidul s-a înființat, se numește Alianța pentru Patrie (…)

Nu este un partid xenofob, anti-european, dar noi ca să putem spera că această țară să ajungă unde trebuie acest partid trebuie să facă un program de guvernare, care să se bazeze în primul rând pe folosirea resursei naturale, umane, de inteligență” a spus Dragnea.

Acesta a mai vorbit despre ”patriotismul economic” ca viziune a noului partid.

„Această țară are nevoie de două acțiuni – amnistie, cu excepțiile tradiționale, și amnistie fiscală. Nu putem spera că firmele românești au șansa să mai reziste, atunci când ele merg cu tot felul de interpretări de la ANAF.

Este cel mai puternic instrument ce poate fi luat din mâna statului paralel.

Faptul că nu vor mai putea amenința și șantaja pe nimeni. Atunci știm că nimeni nu e șantajat de nimeni”.

Liviu Dragnea a adăugat că partidul nu a fost înființat de el, ci că este o formațiune politică pe care ”o susține foarte, foarte mult”.

De altfel, acesta a mai spus că va trebui să se lămurească în instanță dacă are sau nu voie să dețină o funcție în partid.