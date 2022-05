Probleme în programele Rabla. Ministrul Mediului: unele mașini second hand sunt mai scumpe decât cele noi, de același tip

Din județul Alba, 12 obiective au fost selectate pentru finanțare prin PNRR în cadrul rutelor turistice și culturale.

Potrivit Consiliului Județean Alba, obiectivele sunt cuprinse în 8 rute cultural-turistice, pentru promovare, iar unul pentru restaurare.

LISTA obiectivelor din Alba selectate pentru finanțare prin PNRR pentru promovare prin rute cultural-turistice

Ruta castelelor: Castelul Banffy din Sâncrai

Ruta satelor cu arhitectură tradițională: Gospodării tradiționale în localitatea Roșia Montană

Ruta cetăților: Cetatea dacică de la Căpâlna – Săsciori

Ruta bisericilor de lemn:

Biserica de lemn ”Sf. Trei Ierarhi” Goiești

Ansamblul Bisericii de lemn ”Cuvioasa Paraschiva” Pianu de Sus

Ansamblul Bisericii de lemn ”Înălțarea Domnului” Arieșeni

Ansamblul Bisericii de lemn ”Sf. Nicolae” a Mănăstirii Lupșa, Valea Lupșii

Ruta bisericilor fortificate: Ansamblul Bisericii Reformate Fortificate Cricău – Ighiu

Ruta Sfântului Ladislau: Ansamblul Bisericii Reformate Fortificate Cricău – Ighiu

Traseul castrelor romane:

Castrul de la Zlatna Trâmpoiele – Zlatna

Fortificația romană Cetățeaua – Abrud

Traseul gastronomiei tradiționale românești:

Potecu Stânelor – comunele Șugag, Săsciori, Pianu

Plăcinte pe lespede din Apuseni – Țara de Piatră – comunele Arieșeni, Gârda de Sus, Scărișoara, Albac, Horea.

Pentru finanțarea restaurării, a fost selectat Centrul istoric al localității Roșia Montană, în cadrul Rutei satelor cu arhitectură tradițională.

Un nou apel de proiecte

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, luni, un nou apel de proiecte pentru finanțarea prin PNRR și promovarea a 12 rute turistice și culturale din țară. Au rămas locuri neocupate în urma primului apel, din februarie-martie.

Proiectele vor fi finanțate în cadrul Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Componenta 11 – Turism și cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Potențialii beneficiari pot depune, într-un interval de 20 zile, propuneri de obiective care să facă parte din cele 12 rute menționate în Investiția 1 – Componenta 11 din PNRR, potrivit MIPE.

Județul Alba mai poate depune 2 rute

Județul Alba mai poate propune cel mult două obiective pentru ruta castrelor romane, ruta castelelor și ruta cetăților, ruta bisericilor din lemn. Pentru rutele curiilor, culelor și Sf Ladislau pot fi propuse maximum 6 obiective pe județ.

Vezi integral: Metodologia apelului de proiecte rute turistice relansare mai 2022

Primul apel s-a derulat în perioada 25 februarie – 20 martie 2022, în urma căruia sau rămas locuri disponibile în cadrul rutelor turistice/culturale.

S-a decis organizarea celui de-al doilea apel, ”pentru ca reprezentativitatea obiectivelor în cadrul celor 12 rute turistice/culturale să fie cât mai mare și la nivel național”, potrivit ministerului.

Ministrul Marcel Boloș speră ca prin acest apel nou ”să avem și mai multe propuneri de obiective pentru restaurarea castrelor romane și ale culelor, și pentru promovarea mănăstirilor, cetăților, castelelor și satelor tradiționale, și a altor obiective de pe cele 12 rute importante pentru promovarea turismului cultural în România”.

Situația obiectivelor selectate și a celor neselectate, în urma primului apel

Ruta castelelor : 30 obiective țintă pentru promovare / doar 14 selectate / 16 libere ; 5 obiective țintă pentru restaurare / toate selectate

Ruta curiilor din zona Transilvaniei : 25 obiective țintă pentru promovare / doar 8 selectate / 17 libere; 5 obiective țintă pentru restaurare / toate selectate

Ruta culelor : 15 obiective țintă pentru promovare / doar 6 selectate / 9 libere; 5 obiective țintă pentru restaurare / 4 selectate / 1 liber

Traseul gastronomiei tradiționale românești : 30 obiective țintă pentru promovare /28 selectate / 2 libere

Ruta bisericilor fortificate : 20 obiective țintă pentru promovare / 10 selectate / 10 libere

Ruta bisericilor de lemn : 30 obiective țintă pentru promovare / 28 selectate / 2 libere; 10 obiective țintă pentru restaurare / toate selectate

Ruta mănăstirilor din zona Moldovei: 30 obiective țintă pentru promovare / doar 8 selectate / 22 libere; 5 obiective țintă pentru restaurare / toate selectate

Ruta Sfântul Ladislau pe teritorilul României: 20 obiective țintă pentru promovare / 13 selectate / 7 libere; 5 obiective țintă pentru restaurare / toate selectate

Traseul Castrelor Romane : 20 obiective țintă pentru promovare / doar 13 selectate / 7 libere; 5 obiective țintă pentru restaurare / 3 selectate/ 2 libere

Ruta cetăților : 30 obiective țintă pentru promovare / 18 selectate / 12 libere; 5 obiective țintă pentru restaurare / toate selectate

Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei: 30 obiective țintă pentru promovare / 36 selectate; 30 obiective țintă pentru restaurare / 36 selectate

Ruta satelor cu arhitectură tradițională: 20 obiective țintă pentru promovare / 16 selectate / 4 libere; 150 obiective țintă pentru restaurare / 128 selectate / 22 libere

Prin „obiectiv” se înțelege sat sau comună; pentru restaurare vor fi finanțate câte 8 gospodării tradiționale localizate în fiecare sat/comună calificat în vederea promovării.

Câți bani se dau pentru promovare și restaurare

Promovarea celor 12 rute turistice/culturale vor avea 2 componente importante:

promovare prin intermediul digitalizării rutelor, semnalistică, aplicații pentru telefon

restaurare/revitalizare/construire a unor obiective/situri în cazul a 10 rute, care pe baza valorii și unicității lor sunt parte componentă esențială a acestor rute.

Activități relevante sunt:

Activități de promovare:

digitalizarea siturilor incluse în cadrul rutei

crearea unei aplicații dedicate vizitatorilor

marcarea și semnalizarea rutei/siturilor incluse în cadrul rutei

crearea unei oferte culturale comune

Activități de restaurare/revitalizare:

restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale (pot fi și construcții noi), amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru primirea vizitatorilor

amenajarea drumurilor de acces reprezintă lucrări minime de intervenție care permit cel puțin accesul pietonilor. Nu se includ lucrări de asfaltare.

Alocare financiară aferentă Rutei castelelor

digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management – 0,48 mil euro (30.000 euro/destinatie x 16).

Alocare financiară aferentă Rutei curiilor din zona Transilvaniei

digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management – 0,51 mil euro (30.000 euro /destinatie x 17).

Alocare financiară aferentă Rutei culelor

reabilitarea unei cule și a infrastructurii specifice – 1,05 mil euro fără TVA (1,05 mil euro/culă)

digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management – 0,27 mil. euro fără TVA (30.000 euro /destinație x 9).

Alocare financiară aferentă Traseului gastronomiei tradiționale românești

digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management -0,18 mil. euro fără TVA (90.000 euro/destinație x 2)

Alocare financiară aferentă bisericilor fortificate

digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management – 0,30 mil euro fără TVA (30.000 euro/destinație x 10)

Alocare financiară aferentă Rutei bisericilor de lemn

digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management – 0,04 mil euro fără TVA (20.000 euro/destinație x 2).

Alocare financiară aferentă Rutei mănăstirilor din zona Moldovei

digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management – 0,66 mil eur (30.000 euro/destinație x 22).

Alocare financiară aferentă Rutei Sfântul Ladislau pe teritoriul României

digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management – 0,21 mil euro (30.000 euro/destinație x 7).

Alocare financiară aferentă Traseului Castrelor Romane

reabilitarea a 2 castre și a infrastructurii specifice – 4,31 mil euro fără TVA (2,155 mil euro/castru)

digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management – 0,21 mil euro fără TVA (30.000 euro/destinație x 7).

Alocare financiară aferentă Rutei cetăților

digitalizarea valorilor aferente, marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management – 0,36 mil eur (30.000 euro/destinație x 12).

Alocare financiară aferentă rutei satelor cu arhitectură tradițională

reabilitarea a 22 de case tradiționale din toată România și a infrastructurii specifice – 1,32 mil. euro fără TVA (60.000 euro /obiectiv x 22). Obiectivele ce se vor restaura vor face parte din cele 20 de sate/comune tradiționale evaluate

marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei, marketing, management și digitalizare (digitalizarea valorilor culturale aferente); dezvoltare și livrare ofertă culturală; formare personal și activități de educație culturală – 0,12 mil. euro fără TVA (30.000 euro/sat x 4).

Cel puțin 225 de situri vor fi incluse în cele 12 rute turistice/culturale

Cel puțin 225 de situri vor fi incluse în cele 12 rute turistice/culturale. Acestea vor fi alese pe baza cartografierii și vor fi poziționate în zone strategice, pentru a atrage atât turiștii români, cât și pe cei străini pe baza acestor rute.

Turismul cultural este un produs turistic de top în ceea ce privește călătoriile internaționale, iar prin acest program se dorește dezvoltarea României din această perspectivă, prin creșterea accesibilității zonelor turistice și a calității infrastructurii turistice, dezvoltarea destinațiilor turistice, creșterea și diversificarea ofertei turistice prin valorificarea patrimoniului cultural și natural, respectiv creșterea calității experiențelor și a serviciilor la nivelul destinațiilor turistice, transmite MIPE.

Planul Național de Redresare și Reziliență are un buget total de 29,2 miliarde euro, din care 14,2 miliarde euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Pentru implementarea Planului, România a încasat două tranșe de prefinanțare în valoare de 3,79 miliarde euro: o transă în valoare de 1,85 miliarde euro aferentă componentei de granturi, respectiv 1,94 miliarde euro din componenta de împrumut.

PNRR se bazează pe șase piloni, astfel încât să acopere nevoile României și să urmărească concomitent prioritățile Uniunii Europene, respectiv: tranziția verde, transformare digitală, creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliența și politici pentru generația următoare. Planul include măsuri privind transportul durabil, educația, sănătatea, renovarea clădirilor și digitalizarea administrației publice.

