Raluca Bujiță din Alba Iulia, pe podium la cel mai prestigios concurs de nail-art din țară. Ce modele i-au adus victoria

Nail artist-ul din Alba Iulia, Raluca Bujiță, s-a clasat pe locul III la general, la cel mai prestigios concurs de nail art din România. De asemenea a câștigat trei medalii la patru dintre categoriile la care a participat.

Este vorba despre Nail Pro România, o competiție care se desfășoară la nivel mondial, în mai multe țări.

Etapa din România s-a ținut la Constanța în weekend-ul 20 – 21 mai și a strâns la start printre cele mai bune nail artiste din țară.

Probele au fost live, iar fiecare participant a avut la dispoziție o anumită perioadă de timp pentru a realiza modelul.

Jurizarea s-a făcut după o serie de condiții stricte.

Artista din Alba Iulia a participat la patru categorii de unde a câștigat trei trofee.

Locul 1 la categoria On My Own

Locul 2 la Soak Off Gel Aplication

Locul 3 la Stiletto design.

De asemenea după ce s-a calculat punctajul final, Raluca Bujiță s-a clasat pe locul III la general, adică printre cei mai buni cinci concurenți ai concursului.

Următorul pas pentru Raluca este participarea la un alt stagiu al competiției, de data asta european care se va desfășura în Bulgaria.

