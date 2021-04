Regeneron, amestecul de anticorpi care reduce cu 81% riscul de a face COVID-19 simptomatic

Premierul Florin Cîțu și șeful DSU, Raed Arafat, fac declarații, luni seara, în contextul tragediei de la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitală, unde trei oameni și-au pierdut viața, în unitatea mobilă ATI, după o defecțiune la instalația de oxigen.

La momentul incidentului, în unitatea mobilă erau internați opt pacienți. Trei au murit și ceilalți cinci au fost transferați la alte locații medicale. Serviciul Omoruri de la Poliția Capitalei a demarat o anchetă, iar primarul Capitalei a sesizat Parchetul.

Declarații Florin Cîțu:

Trei persoane au decedat. Condoleanțe familiilor

Din ce știm până acum, se pare că este un accident

A început și o anchetă, am vorbit cu ministrul de Interne, i-am cerut ca ancheta să fie cât mai rapidă, transparentă, toți vinovații trebuie să răspundă

Presiunea pe spitale, pe secțiile de terapie intensivă este foarte mare

Campania de vaccinare este singura soluție

De ce am ieșit acum – am văzut că reprezentanții statului fug de comunicare. Cetățenii au nevoie să le explicăm exact ce s-a întâmplat. Nu trebuie să fugim de comunicare

Declarații Raed Arafat

Comunic sub rezerva că situația este sub anchetă. Este ce știm până acum, se poate modifica în urma anchetei

TIR-urile de ATI fabricate să funcționeze în 2 modalități. pe butelii de oxigen și generator propriu, pentru câteva ore. pe o durată mai lungă, se conectează la curent din afara TIR-ului și la sursa de oxigen permanentă, de la spital, care intră în camera tehnică, se conectează la TIR

Acolo există reductoare care controlează presiunea maximă ce intră în TIR. Sunt și la ieșire din stocător și la intrare în TIR

Presiunea nu trebuie să urce peste 5,8

Presiunea a crescut azi la peste 6. Cum, de ce, asta face obiectul anchetei

Ventilatoarele sunt de fabricație americană. Când se depășește 6 se opresc. Asta se pare că s-a întâmplat azi, cu toate ventilatoarele din TIR

Colegii au încercat imediat să ajute bolnavii, între timp au fost trimise și ambulanțe să preia pacienții

Era un reprezemtant al firmei care întreține ventilatoarele, în curte, dar nu a dorit să intre în TIR și să ajute acolo, pentru că erau pacienți cu COVID. A preferat să rămână afară și să dea indicații

Unii pacienți au intrat în stop, erau în stare foarte gravă, 5 pacienți au fost transferați

Compania a verificat ulterior ventilatoarele – în jurul orei 16.25 s-ar fi crescut brusc presiunea peste 6 bari. Am aflat după ora 17.00, s-a ținut legătura cu managera spitalului, SMURD a trimis echipe de sprijin, ulterior am intrat în legătură cu Voiculescu

A fost o problemă de creștere bruscă a presiunii, care a făcut ca aparatele să se oprească

Instalația TIR-ului e făcută de o firmă autorizată, contractată de spital, nu e nimic improvizat

Acest TIR a funcționat luni de zile în Argeș și acum a funcționat fără probleme sâmbătă, duminică și azi

Trebuie văzut dacă a fost eroare umană sau defecțiune tehnică

Întrebări pentru Raed Arafat:

La ora 16.25 a crescut brusc presiunea. Au fost probleme și mai devreme?

Reprezentantul firmei era acolo pentru alt motiv

Pacienții decedați erau în viață când reprezentantul firmei a refuzat să intre?

Nu știu, nu am aceste date, va stabili ancheta

Presiunea a fost monitorizată tot timpul?

În mod normal, da. Din momentul în care era totul reglat, în mod normal nu există motiv de creștere

TIR-urile sunt în garanție și au fost întreținute și verificate o dată la 2-3 luni, de la achiziție. Prin ele au trecut câteva sute de pacienți, 600-700 pacienți

La ce oră ați aflat și la ce oră a fost anunțată Poliția?

În jurul orei 17.20 am aflat că e o problemă, apoi am aflat că există pacienți în stop și mai târziu că sunt pacienți decedați. Nu știu ora exactă la care a fost anunțată Poliția. Am vorbit personal cu dl Gravriș, deja știa

S-a folosit ventilația manuală?

Cu siguranță, clar că au făcut cadrele medicale

La ce oră a fost anunțat Voiculescu?

Dânsul m-a sunat prima dată, după ora 6 și i-am explicat toată situația. Deja era anunțat și noi l-am informat exact

Până la ora 20.00 nimeni nu a răspuns la telefon. Cine e responsabil?

Telefonul meu a sunat din 10 în 10 secunde. Nu am răspuns, pentru că în acel moment rolul nostru e să gestionăm situația de urgență. Răspunsul la telefoane în timpul situației de urgență…Asta e normal oriunde. Eram în legătură cu spitalul, vorbeam cu unii și cu alții, nu aveam cum să răspund

Sistemul medical continuă să fie sub presiune, bolnavii vin tardiv la spital, unii așteaptă acasă până nu mai pot și asta face o presiune

Nu am ajuns la peste 1.600 de paturi ATI, faptic, dar ieri aveam peste 1.530 de pacienți

Dacă am pune toate paturile de ATI am sta liniștiți, dar nu putem, pentru că avem accidente, pacienți în comă

Capacitatea de ventilație a fost semnificativ crescută

E un singur TIR care a avut o problemă la climatizare, cel de la Timișoara, s-a reparat, e pe drum spre România. Toate celelalte sunt funcționale

Nu există o procedură de urgență în cazul acestor incidente/defecțiuni?

Există procedură și puteau să fie contactați, s-a întâmplat ca reprezentantul firmei să fie acolo, i-a asistat din exterior. Urmează să vedem impactul, în urma anchetei

Era o problemă cu un ventilator și venise să-l schimbe. Era un ventilator care nu era folosit

Ventilatoarele din TIR afișau eroare de mai mult timp?

Nu știu

Nu am ce să le reproșez angajaților spitalului. Investigația va stabili dacă cineva, undeva a greșit

Oamenii care au decedat vor fi trecuți în acte ca decedați de COVID?

Depinde de medicina legală

Modul în care România a făcut față pandemiei, la limită, este acceptabil

Știrea inițială

Ventilatoarele de la Unitatea mobilă de Terapie intensivă amplasată în curtea Spitalului „Victor Babeş” s-au oprit din funcţiune din cauza creşterii presiunii oxigenului peste limita admisă, în prezent derulându-se o verificare privind cauzele producerii avariei, a informat, luni, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

„Personalul medical care încadrează Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă a semnalat intrarea în avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regăsite în container şi a comunicat echipei tehnice a spitalului că acestea prezintă o alarmă de suprapresiune, respectiv presiune crescută de peste 6 Bari, limita maximă admisă pentru funcţionarea corectă şi în siguranţă a acestor tipuri de echipamente medicale. În urma verificării presiunii oxigenului din Unitatea Mobilă, ventilatoarele au rămas în avarie. Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la faţa locului, a refuzat intrarea în unitate, deşi i-a fost oferit de către personalul medical echipament complet de protecţie împotriva COVID-19. Acesta, în final, a părăsit incinta spitalului, refuzând să intre în TIR”, precizează DSU, într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, în prezent este în derulare o verificare pentru stabilirea motivelor care au dus la creşterea presiunii oxigenului peste valoarea maximă admisă în cadrul Unităţii mobile.

„Verificarea ventilatoarelor, în urma avariei, a demonstrat că acestea au înregistrat o creştere a presiunii de peste 6 Bari, ceea ce a dus la oprirea lor din funcţiune. Instalarea şi operaţionalizarea unităţii se realizează sub coordonarea DSU şi a spitalului, iar reglarea continuă a parametrilor de lucru, a instalaţiei de oxigen care deserveşte UTIM-ul, monitorizarea acesteia şi operarea unităţii este realizată de echipa tehnică a spitalului”, arată comunicatul DSU.

Dintre cei opt pacienţi internaţi în UTIM din cadrul „Victor Babeş”, trei au fost declaraţi decedaţi, în urma intrării în stop cardio-respirator, un pacient a fost transferat pe o secţie proprie a spitalului, un altul – la Spitalul ROL 2 (Secţia militară a Ana Aslan), doi la Spitalul „Bagdasar Arseni” şi un altul la Spitalul Floreasca.

