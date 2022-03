Rezultate Olimpiada interdisciplinară de română și religie – Cultură şi spiritualitate românească – etapa județeană Alba 2022

Mai mulți copii grav bolnavi din Alba beneficiază lunar de ajutorul voluntarilor Asociației Magic. Este vorba despre un ajutor atât pentru copii, dar și pentru părinții acestora care sunt implicați în tot ceea ce înseamnă sprijin financiar și moral.

Lunar, în cadrul proiectului Magic Box, 450 de copii grav bolnavi din țară primesc pachete în valoare de peste 350 de lei, cu produse și alimente de bază.

În luna martie, trei familii din Alba au beneficiat de pachetele oferite de asociație. Pachetele sunt livrate de către voluntari din cadrul proiectului care se ocupă de transportul copiilor din diferite localități, la unitățile medicale unde beneficiază de tratamente.

În drumul lor către un copil, sau spre spital, aceștia se opresc și în localitățile în care au de livrat pachetele cu alimente.

Produsele sunt sortate și ambalate în diferite puncte din țară unde există centre de voluntariat ale Asociației Magic. Pachetele care au ajuns la copiii bolnavi din județul Alba au fost împachetate la centrul din Cluj.

Pe lângă județul alba, pachetele făcute la Cluj au ajuns și în alte județe din apropiere, cu ajutorul șoferilor voluntari.

”Echipa magică de la Cluj a umplut în weekend-ul ăsta cele 43 de MagicBOX-uri pentru luna martie.

19 dintre ele au fost preluate de șoferi de suflet, azi dimineață, la ora 7:30, și duse către familii cu copii grav bolnavi din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Hunedoara, Satu Mare.

Pentru că cei care ajută ajută mereu și oriunde este nevoie”, au scris reprezentații Asociației magic pe Facebook. În poză apar cele două voluntare din Cluj care s-au ocupat de pregătirea pachetelor.

Cei care vor să ajute sau să doneze pentru copiii cu afecțiuni grave o pot face AICI.

Cum a luat ființă proiectul Magic box

Situația materială a familiilor care au un copil cu afecțiuni oncologice sau alte afecțiuni grave, aflat în tratament, este una foarte grea, așa că ne dorim să o ameliorăm cu ajutorul donatorilor și al voluntarilor.

Astfel, la finalul lui 2015, am lansat MagicBOX, coletul lunar în valoare de minimum 350 de lei, care în prezent ajunge la peste 450 de familii din România și Republica Moldova, familii aflate în situații vulnerabile, ale căror copii se află sub tratament medical și pe care asociația le sprijină timp de un an de zile. Nevoile acestora sunt identificate și verificate printr-o anchetă socială, realizată din 6 în 6 luni pentru fiecare familie inclusă în program.

Coletul conține alimente de bază și de uz casnic, alimente neperisabile, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă personală, lapte, pampers, șervețele umede, ghiozdane echipate cu rechizite și alte produse pentru diete speciale de care aceste familii au nevoie urgent. Lista de produse variază și în funcție de numărul membrilor săi. Ne asigurăm că toate produsele alimentare sunt de calitate, iar articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum și jucăriile, sunt noi.

Asociația Magic este o organizație non-guvernamentală care ajută copiii cu afecțiuni grave și familiile acestora

Născută din taberele MagiCAMP în 2014, lumea Magic include astăzi 12 proiecte și a ajutat peste 5,000 de beneficiari prin implicarea a peste 2000 voluntari. Unul dintre fondatorii asociației este și fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.

