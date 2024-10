Salbă de medalii pentru luptătorii de taekwondo din Alba. Au participat la Cupa României, competiție la Miercurea Ciuc

Salbă de medalii pentru luptătorii de takewondo din Alba, la Cupa României, competiție sportivă ce a avut loc la Miercurea Ciuc, în weekend-ul 5-6 octombrie.

Sportivii din Alba care au participat la Cupa României sunt antrenați de Alin Moldovan și sunt legitimați la cluburile CS Unirea și CSM Unirea Alba Iulia.

Rezultatele obținute

Boloage Alecsandru juniori locul 1 Seniori locul 2

Vas Karina Juniori locul 2 Cadeți locul 2

Grapa Andrei Juniori locul 1 Cadeți locul 1

Popa Andrei Juniori locul 3 Cadeți locul 1

Jelea Eduard Cadeți locul 1

Ciontea Bianca Cadeți locul 3

Boca Rareș copii 1, locul 3

”Este un mic pas în afara zonei de comfort pentru mare parte dintre sportivii cu care am participat la competiție. Antrenamentele din sală au dat roade, însă după acestă competiție știm ce să reparam și să aducem nou pe tatami. Ne întoarcem la antrenamente, corectam ce am greșit și înbunătățim ce am făcut bine”, a declarat Alin Moldovan, antrenorul sportivilor.

