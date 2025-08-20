Gest de omenie al unui cugirean, pentru o fetiță bolnavă din Șpring. Primărița comunei i-a mulțumit public

Un bărbat a plătit din buzunarul său analizele medicale ale unei fetițe de numai doi ani din Șpring, grav bolnavă. Este vorba despre Ionuț Ioaneș, din Cugir. Gestul său a fost remarcat de primărița comunei, Iulia Stănilă, care i-a mulțumit public acestuia.

Iulia Stănilă a transmis că fetița și-a petrecut primii doi ani din viață prin spitale, iar acum avea nevoie de niște analize care trebuiau trimise în străinătate, însă familia ei a epuizat toate resursele financiare.

”Astăzi aș dori să-i mulțumesc public unui om care a făcut un gest nobil pentru o fetiță grav bolnavă din comuna Șpring.

Micuța, de nici doi anișori, s-a născut cu grave afecțiuni ale plămânilor, a suferit o mulțime de intervenții, reține apă în tot corpul și încă de la naștere și-a petrecut copilăria în spitalele din Târgu Mureș, Sibiu si București iar familia a epuizat toate resursele financiare.

Ioanes Ionut a plătit o factură în valoare de 3.600 lei pentru un set de analize foarte importante, care au fost trimise în străinătate, acum fiind internată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Marie Curie” din București.

De îndată ce i-am cerut sprijinul a răspuns afirmativ, fără să stea pe gânduri.

Îi mulțumesc din suflet, în numele fetiței, al familiei ei și al întregii comunități! Să îți dea Dumnezeu sănătate” a scris primărița, pe contul ei de Facebook.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News