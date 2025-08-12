Connect with us

Eveniment

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu

Publicat

acum 2 ore

Bosch și Volkswagen au anunțat un parteneriat major pentru a aduce condusul automatizat de la un produs de nișă la un produs de masă, începând cu anul viitor.

Această colaborare are ca scop să facă tehnologia accesibilă pentru milioane de șoferi, acoperind segmentele de piață de la cele de volum până la cele premium, potrivit Techrider.ro, care citează FinanzNachrichten.

Mathias Pillin, Chief Technology Officer al diviziei de automobile de la Bosch, a declarat pentru „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” că software-ul dezvoltat în comun va fi gata pentru utilizare în vehiculele de serie până la mijlocul anului 2026.

„Vrem să facem condusul automatizat disponibil pentru milioane de șoferi, de la segmentul de volum până la cel premium”, a spus Pillin.

Bosch intenționează să ofere această tehnologie și altor producători auto, interesul fiind mare din partea producătorilor din Asia, Europa și America de Nord. „Clienții testează software-ul în prototipuri aproape de serie și îl consideră foarte bun”, a adăugat Mathias Pillin.

Un aspect important al acestui proiect este faptul că software-ul autopilotului, bazat pe inteligență artificială, este o dezvoltare proprie completă, fără implicarea unor companii tehnologice americane.

”Acesta este un produs made in Europe. Arătăm că industria auto germană stăpânește singură tehnologiile cheie ale inteligenței artificiale și ale condusului automatizat”, spun reprezentanții VW.

Inițial, din motive reglementare, autopilotul va fi disponibil doar pentru condusul pe autostradă. Șoferul va putea lăsa computerului controlul vehiculului pentru perioade mai lungi de timp, dar trebuie să fie pregătit să preia din nou controlul în orice moment.

Bosch și Volkswagen speră că, în viitor, autopilotul va putea fi utilizat și pe drumurile naționale și în oraș, ceea ce în prezent nu este permis legal în Germania.

Conducerea automatizată a unui autoturism: Cele șase niveluri de autonomie

Conducerea autonomă a autovehiculelor reprezintă una dintre cele mai revoluționare tehnologii din domeniul transporturilor, cu impact major asupra siguranței, eficienței și mobilității urbane.

Există 6 niveluri standardizate de autonomie:

Nivel 0-2: Asistarea șoferului

  • Nivel 0: Fără automatizare
  • Nivel 1: Asistare (ex: cruise control)
  • Nivel 2: Automatizare parțială (ex: Tesla Autopilot, lane keeping)
  • Nivel 3-5: Conducere autonomă propriu-zisă
  • Nivel 3: Automatizare condiționată (șoferul poate prelua controlul)
  • Nivel 4: Automatizare înaltă (fără intervenție umană în anumite condiții)
  • Nivel 5: Automatizare completă (fără șofer, oriunde)

Provocările actuale sunt în primul rând tehnice, legate de așa-numitele Edge Cases, situații neprevăzute în trafic, de funcționarea în condiții meteo extreme și de interpretarea corectă a semnelor și gesturilor umane.

De asemenea mai există o dilemă etică, legată de ce ar trebui să facă mașina în situații de accident inevitabil.

Deocamdată însă, accesarea nivelului 5, automatizarea completă fără șofer, oriunde, este un obiectiv mai îndepărtat, estimările industriei arătând că ar putea fi obținut după anul 2040.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 minute

Microbuze școlare cumpărate la prețuri URIAȘE, în Alba și alte județe. Ministrul Fondurilor Europene trimite Corpul de Control
Evenimentacum O oră

17 august, data limită de înscriere la preselecția Festivalului de Folclor Strugurele de Aur. Condiții pentru tinerii interpreți
Evenimentacum 2 ore

VIDEO ACCIDENT RUTIER GRAV la Aiud: Un șofer în stop cardio-respirator. Salvatorii au început manevrele de resuscitare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 10 ore

Câte posturi de bugetar vor fi reduse la nivel local. Ministrul Cseke Attila: Impactul financiar va depăși două miliarde de lei
Administrațieacum o zi

Impozite mai mari pe proprietate și concedieri în administrația publică. Anunțul premierului Bolojan
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Marius Budăi (PSD): Impozitarea progresivă ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri
Economieacum 9 ore

Val de scumpiri și inflație accelerată. INS a publicat date: energie mai scumpă cu 60%, prețuri uriașe la fructe și legume
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Actualitateacum o zi

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 11 ore

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 5 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025: Amenzi de până la 8000 de euro și suspendarea permisului pe 8 ani
Educațieacum 10 ore

Duminică: „Suflet de Român”, spectacol folcloric extraordinar la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program artistic și invitați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate de la 1 septembrie. Modificări și pentru concediile medicale plătite
Evenimentacum o zi

Echipamente de ultimă generație pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, la Spitalul din Sebeș. Licitație, în SEAP
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Educațieacum 6 ore

Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua
Mai mult din Educatie