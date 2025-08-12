Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu

Bosch și Volkswagen au anunțat un parteneriat major pentru a aduce condusul automatizat de la un produs de nișă la un produs de masă, începând cu anul viitor.

Această colaborare are ca scop să facă tehnologia accesibilă pentru milioane de șoferi, acoperind segmentele de piață de la cele de volum până la cele premium, potrivit Techrider.ro, care citează FinanzNachrichten.

Mathias Pillin, Chief Technology Officer al diviziei de automobile de la Bosch, a declarat pentru „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” că software-ul dezvoltat în comun va fi gata pentru utilizare în vehiculele de serie până la mijlocul anului 2026.

„Vrem să facem condusul automatizat disponibil pentru milioane de șoferi, de la segmentul de volum până la cel premium”, a spus Pillin.

Bosch intenționează să ofere această tehnologie și altor producători auto, interesul fiind mare din partea producătorilor din Asia, Europa și America de Nord. „Clienții testează software-ul în prototipuri aproape de serie și îl consideră foarte bun”, a adăugat Mathias Pillin.

Un aspect important al acestui proiect este faptul că software-ul autopilotului, bazat pe inteligență artificială, este o dezvoltare proprie completă, fără implicarea unor companii tehnologice americane.

”Acesta este un produs made in Europe. Arătăm că industria auto germană stăpânește singură tehnologiile cheie ale inteligenței artificiale și ale condusului automatizat”, spun reprezentanții VW.

Inițial, din motive reglementare, autopilotul va fi disponibil doar pentru condusul pe autostradă. Șoferul va putea lăsa computerului controlul vehiculului pentru perioade mai lungi de timp, dar trebuie să fie pregătit să preia din nou controlul în orice moment.

Bosch și Volkswagen speră că, în viitor, autopilotul va putea fi utilizat și pe drumurile naționale și în oraș, ceea ce în prezent nu este permis legal în Germania.

Conducerea automatizată a unui autoturism: Cele șase niveluri de autonomie

Conducerea autonomă a autovehiculelor reprezintă una dintre cele mai revoluționare tehnologii din domeniul transporturilor, cu impact major asupra siguranței, eficienței și mobilității urbane.

Există 6 niveluri standardizate de autonomie:

Nivel 0-2: Asistarea șoferului

Nivel 0: Fără automatizare

Nivel 1: Asistare (ex: cruise control)

Nivel 2: Automatizare parțială (ex: Tesla Autopilot, lane keeping)

Nivel 3-5: Conducere autonomă propriu-zisă

Nivel 3: Automatizare condiționată (șoferul poate prelua controlul)

Nivel 4: Automatizare înaltă (fără intervenție umană în anumite condiții)

Nivel 5: Automatizare completă (fără șofer, oriunde)

Provocările actuale sunt în primul rând tehnice, legate de așa-numitele Edge Cases, situații neprevăzute în trafic, de funcționarea în condiții meteo extreme și de interpretarea corectă a semnelor și gesturilor umane.

De asemenea mai există o dilemă etică, legată de ce ar trebui să facă mașina în situații de accident inevitabil.

Deocamdată însă, accesarea nivelului 5, automatizarea completă fără șofer, oriunde, este un obiectiv mai îndepărtat, estimările industriei arătând că ar putea fi obținut după anul 2040.

