Educație

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii

acum 22 de minute

Peste 100 de cadre didactice, reprezentanți ai Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”, protestează, miercuri, în fața sediului Instituției Prefectului Alba. Aceștia sunt nemulțumiți de modificările planificate în legislația muncii.

”Cerem stoparea modificărilor abuzive și aplicarea unitară a deciziilor din justiție. Cerem respect pentru munca noastră și o salarizare corectă, diferențiată în funcție de pregătire și competență”, spune președintele FSE ”Spiru Harte” Alba, Bogdan Cârcoană.

”Nu este normal ca muncitorul calificat, tehnicianul sau absolventul de studii superioare să fie plătit cu același salariu minim.

România a semnat pilonul european al drepturilor sociale. Vrem ca acest angajament să fie respectat.

Cerem respect din partea guvernanților, dacă și ei doresc să-i respectăm”, a mai spus acesta.

La protestul din Alba Iulia participă membri de sindicat de la CNSLR Frăția, Cartel Alfa, Meridian, CSDR.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație ‘Spiru Haret’ și Federația Națională Sindicală ‘Alma Mater’  organizează acțiuni de protest în țară. Este a 14-a zi de protest.

În perioada 19 – 22 august și 25 – 29 august, precum și pe 3 septembrie, începând cu ora 10:00, cele trei federații din Educație susțin pichete de protest la Ministerul Educației și Cercetării.

În perioada 3 – 5 septembrie, între orele 12:00 – 13:00, vor avea loc mitinguri de protest în Piața Victoriei.

Pe 8 septembrie urmează să aibă loc un marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul orar 11:00 – 16:00.

