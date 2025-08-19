Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. Guvernul a lansat în dezbatere o ordonanță de urgență prin care intenționează să suspende, temporar, detașările în instituțiile și autoritățile publice.

Potrivit actului normativ, consultat de Economedia, până la 31 decembrie 2026 se suspendă detașările funcționarilor publici și ale personalului contractual din toate autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare sau subordonare.

Potrivit proiectului, conducătorii instituțiilor publice vor fi obligați, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, să dispună încetarea detașării personalului contractual.

Totodată, șefii instituțiilor unde se află angajați detașați vor trebui să decidă dacă aceștia își pot continua activitatea și, în caz afirmativ, să inițieze procedurile pentru transferul lor pe posturile vacante pe care au fost detașați anterior.

Termenul pentru aceste demersuri este de 30 de zile.

Măsura se aplică atât funcționarilor publici, cât și personalului contractual, cu excepția situațiilor speciale care privesc activitatea în organisme sau instituții internaționale pentru o perioadă de maximum doi ani.

De asemenea, autoritățile vor trebui să stabilească rapid posturile prioritare pentru ocupare și să demareze transferurile în interes de serviciu pentru personalul contractual eligibil, conform documentului consultat de Economedia.

Proiectul prevede și excepții: detașările către organisme sau instituții internaționale, pentru o perioadă de maximum doi ani dacă sunt realizate la cererea salariatului, sau pe întreaga durată a misiunii dacă sunt solicitate de instituția publică.

Prevederile ordonanței vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare în Monitorul Oficial al României.

Detașările în sectorul public, INTERZISE. Ce cuprinde ordonanța, pe scurt

Încetarea detașărilor

Conducătorii instituțiilor publice sunt obligați, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, să dispună încetarea detașării personalului contractual.

Decizia privind continuarea activității

Șefii instituțiilor unde există angajați detașați trebuie să decidă dacă aceștia își pot continua activitatea.

Dacă da, se vor iniția procedurile de transfer pe posturile vacante.

Termene

Procedurile de transfer trebuie finalizate în 30 de zile.

Ordonanța intră în vigoare în 30 de zile de la publicare în Monitorul Oficial.

Domeniul de aplicare

Se aplică atât funcționarilor publici, cât și personalului contractual.

Excepții

Detașările către organisme sau instituții internaționale, pentru:

maximum doi ani, dacă sunt la cererea salariatului;

pe toată durata misiunii, dacă sunt solicitate de instituția publică.

Obligații suplimentare ale autorităților

Stabilirea rapidă a posturilor prioritare pentru ocupare.

Demararea transferurilor în interes de serviciu pentru personalul contractual eligibil.

