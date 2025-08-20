FOTO: „Strugurele de Aur” descoperă noi talente: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști, CALIFICAȚI în competiția de folclor

Pe 19 august, la Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, s-a desfășurat preselecția pentru Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”, ajuns la ediția cu numărul XXI.

Soliști vocali și instrumentiști din toate colțurile țării și din afara granițelor au adus cu ei emoția și dorința de a duce mai departe cântecul românesc.

După o zi plină de audiții, juriul a decis: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști vor urca pe scena Palatului Cultural din Blaj, în 3 și 4 septembrie, pentru cele două zile de concurs.

Alexandra Condrea – Moldova

Alexandra Pițu – Vlașca

Alexandru Grigorean – Bucovina

Alexandru Staicu – Teleorman

Anamaria Lăcătușu – Vrancea

Andrei Târziu – Alba

Bianca Popa – Beiuș

Carina Cătăramă – Nai

Daria Costea – Valea Târnavelor

Daria Vasile – Nai

Delia Bertea – Bucovina

Delia Grandore – Moldova

Dorinel Gavriluț – Banat

Elena Patrucian – Bucovina (Ucraina)

Elena Soceanu – Gorj

Flavia Sabo – Sălaj

Ioan Valeriu Nae – Nai

Maria Marcu – Valea Mureșului

Marinlena Bordianu – Dobrogea

Maximiliana Poienar – Maramureș

Mădălina Otvoș – Vioară

Olena Hamurar – Basarabia (Ucraina)

Rareș Pop – Vioară

Sebastian Șerban – Mureș

Valentin Vădrariu – Banat

Valentina Oprea – Olt

Vasile Balogh – Valea Târnavelor

„Strugurele de Aur” nu este doar un concurs, ci o adevărată sărbătoare a folclorului, o întâlnire a generațiilor și o scenă care, de peste 20 de ani, a lansat artiști iubiți astăzi în toată țara.

Între 3 și 7 septembrie, la Blaj și Jidvei, ediția din acest an aduce nu doar emoția concursului și Gala Laureaților, ci și seri memorabile cu artiști consacrați: Nicolae Botgros și familia sa, familia de țimbaliști Miu, Mioara Velicu, Cornel Borza, Dumitru Dobrican, Zinaida Bolboceanu, Constantin Lătărețu, Ansamblul Jidvei-România, alături de tineri interpreți valoroși și laureați ai festivalului.

Unul dintre cele mai așteptate momente va fi pe 5 septembrie, când Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase vor oferi un recital extraordinar, îmbinând farmecul cântecului vechi cu energia prezentului.

Biletele pentru serile din 3, 4 și 5 septembrie sunt disponibile la:

online AICI

Palatul Cultural din Blaj

Consiliul Județean Alba

Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia

Intrarea la spectacolul din 7 septembrie, de la Jidvei, este gratuită.

sursa foto: Centrul de Cultură Augustin Bena

