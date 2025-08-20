Eveniment
FOTO: „Strugurele de Aur” descoperă noi talente: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști, CALIFICAȚI în competiția de folclor
Pe 19 august, la Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, s-a desfășurat preselecția pentru Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”, ajuns la ediția cu numărul XXI.
Soliști vocali și instrumentiști din toate colțurile țării și din afara granițelor au adus cu ei emoția și dorința de a duce mai departe cântecul românesc.
După o zi plină de audiții, juriul a decis: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști vor urca pe scena Palatului Cultural din Blaj, în 3 și 4 septembrie, pentru cele două zile de concurs.
- Alexandra Condrea – Moldova
- Alexandra Pițu – Vlașca
- Alexandru Grigorean – Bucovina
- Alexandru Staicu – Teleorman
- Anamaria Lăcătușu – Vrancea
- Andrei Târziu – Alba
- Bianca Popa – Beiuș
- Carina Cătăramă – Nai
- Daria Costea – Valea Târnavelor
- Daria Vasile – Nai
- Delia Bertea – Bucovina
- Delia Grandore – Moldova
- Dorinel Gavriluț – Banat
- Elena Patrucian – Bucovina (Ucraina)
- Elena Soceanu – Gorj
- Flavia Sabo – Sălaj
- Ioan Valeriu Nae – Nai
- Maria Marcu – Valea Mureșului
- Marinlena Bordianu – Dobrogea
- Maximiliana Poienar – Maramureș
- Mădălina Otvoș – Vioară
- Olena Hamurar – Basarabia (Ucraina)
- Rareș Pop – Vioară
- Sebastian Șerban – Mureș
- Valentin Vădrariu – Banat
- Valentina Oprea – Olt
- Vasile Balogh – Valea Târnavelor
„Strugurele de Aur” nu este doar un concurs, ci o adevărată sărbătoare a folclorului, o întâlnire a generațiilor și o scenă care, de peste 20 de ani, a lansat artiști iubiți astăzi în toată țara.
Între 3 și 7 septembrie, la Blaj și Jidvei, ediția din acest an aduce nu doar emoția concursului și Gala Laureaților, ci și seri memorabile cu artiști consacrați: Nicolae Botgros și familia sa, familia de țimbaliști Miu, Mioara Velicu, Cornel Borza, Dumitru Dobrican, Zinaida Bolboceanu, Constantin Lătărețu, Ansamblul Jidvei-România, alături de tineri interpreți valoroși și laureați ai festivalului.
Unul dintre cele mai așteptate momente va fi pe 5 septembrie, când Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase vor oferi un recital extraordinar, îmbinând farmecul cântecului vechi cu energia prezentului.
Biletele pentru serile din 3, 4 și 5 septembrie sunt disponibile la:
- online AICI
- Palatul Cultural din Blaj
- Consiliul Județean Alba
- Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia
Intrarea la spectacolul din 7 septembrie, de la Jidvei, este gratuită.
sursa foto: Centrul de Cultură Augustin Bena
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.