Connect with us

Eveniment

FOTO: „Strugurele de Aur” descoperă noi talente: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști, CALIFICAȚI în competiția de folclor

Publicat

acum 4 secunde

Pe 19 august, la Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, s-a desfășurat preselecția pentru Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”, ajuns la ediția cu numărul XXI.

Soliști vocali și instrumentiști din toate colțurile țării și din afara granițelor au adus cu ei emoția și dorința de a duce mai departe cântecul românesc.

După o zi plină de audiții, juriul a decis: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști vor urca pe scena Palatului Cultural din Blaj, în 3 și 4 septembrie, pentru cele două zile de concurs.

  • Alexandra Condrea – Moldova
  • Alexandra Pițu – Vlașca
  • Alexandru Grigorean – Bucovina
  • Alexandru Staicu – Teleorman
  • Anamaria Lăcătușu – Vrancea
  • Andrei Târziu – Alba
  • Bianca Popa – Beiuș
  • Carina Cătăramă – Nai
  • Daria Costea – Valea Târnavelor
  • Daria Vasile – Nai
  • Delia Bertea – Bucovina
  • Delia Grandore – Moldova
  • Dorinel Gavriluț – Banat
  • Elena Patrucian – Bucovina (Ucraina)
  • Elena Soceanu – Gorj
  • Flavia Sabo – Sălaj
  • Ioan Valeriu Nae – Nai
  • Maria Marcu – Valea Mureșului
  • Marinlena Bordianu – Dobrogea
  • Maximiliana Poienar – Maramureș
  • Mădălina Otvoș – Vioară
  • Olena Hamurar – Basarabia (Ucraina)
  • Rareș Pop – Vioară
  • Sebastian Șerban – Mureș
  • Valentin Vădrariu – Banat
  • Valentina Oprea – Olt
  • Vasile Balogh – Valea Târnavelor

„Strugurele de Aur” nu este doar un concurs, ci o adevărată sărbătoare a folclorului, o întâlnire a generațiilor și o scenă care, de peste 20 de ani, a lansat artiști iubiți astăzi în toată țara.

Între 3 și 7 septembrie, la Blaj și Jidvei, ediția din acest an aduce nu doar emoția concursului și Gala Laureaților, ci și seri memorabile cu artiști consacrați: Nicolae Botgros și familia sa, familia de țimbaliști Miu, Mioara Velicu, Cornel Borza, Dumitru Dobrican, Zinaida Bolboceanu, Constantin Lătărețu, Ansamblul Jidvei-România, alături de tineri interpreți valoroși și laureați ai festivalului.

Unul dintre cele mai așteptate momente va fi pe 5 septembrie, când Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase vor oferi un recital extraordinar, îmbinând farmecul cântecului vechi cu energia prezentului.

Biletele pentru serile din 3, 4 și 5 septembrie sunt disponibile la:

  • online AICI
  • Palatul Cultural din Blaj
  • Consiliul Județean Alba
  • Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia

Intrarea la spectacolul din 7 septembrie, de la Jidvei, este gratuită.

sursa foto: Centrul de Cultură Augustin Bena

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

FOTO: „Strugurele de Aur” descoperă noi talente: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști, CALIFICAȚI în competiția de folclor
Educațieacum 33 de minute

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii
Evenimentacum 48 de minute

Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM. Firma are legături puternice cu Rusia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 19 ore

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Administrațieacum 22 de ore

VIDEO: Cartea electronică de identitate: cum se obține certificatul de atestare a domiciliului, în format digital. Precizări MAI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 ore

Pensia și salariul nu se vor mai putea cumula. Activitatea se poate prelungi până la 70 de ani, dar fără pensie. OUG în dezbatere
Economieacum 15 ore

Pachetul 2 de măsuri ar putea fi adoptat săptămâna următoare prin asumarea răspunderii. Ce conține
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură
Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: Ministrul Fondurilor Europene, explicații despre OUG privind PNRR. Ce proiecte se opresc
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Evenimentacum 2 zile

Maestrul FIDE Marius Ceteraș din Alba, reales membru al Consiliului Director al Federației Române de Șah
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 secunde

FOTO: „Strugurele de Aur” descoperă noi talente: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști, CALIFICAȚI în competiția de folclor
Evenimentacum 16 ore

VIDEO Grand Rally Tour la Alba Iulia: Peste 25 de supercar-uri, Ferrari, Lamborghini, BMW M, McLaren, Porsche, în Piața Cetății
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

„Hipoxie într-o pastilă”: un mediu cu un conținut redus de oxigen ar putea fi cheia în tratarea bolii Parkinson. Studiu
Evenimentacum 24 de ore

Alertă alimentară: produs retras de la vânzare din magazinele Profi din Alba și din țară. Poate fi periculos pentru sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 33 de minute

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii
Educațieacum 16 ore

Colaborare între Colegiul Militar „Mihai Viteazul” și Primăria Alba Iulia, pentru implicarea elevilor în activități extrașcolare
Mai mult din Educatie