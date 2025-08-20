Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) deschide oficial sesiunea de Admitere de toamnă 2025. O etapă importantă și mult așteptată, adresată în special tinerilor care nu au reușit să se înscrie în sesiunea de vară sau care doresc să își regândească și să își reorienteze parcursul academic.

Această nouă rundă de admitere reprezintă o șansă reală pentru cei care își doresc să își construiască un viitor solid prin educație de calitate.

Cu o ofertă educațională diversificată, actualizată și adaptată la nevoile pieței muncii, Universitatea din Alba Iulia vine în întâmpinarea candidaților cu programe clasice, consacrate, dar și cu opțiuni moderne, inovatoare, gândite special pentru a răspunde provocărilor actuale din societate, economie și mediul tehnologic.

Programe noi în oferta educațională

În această toamnă, UAB își îmbogățește portofoliul academic prin lansarea a două programe de licență în sistem DUAL – o premieră absolută pentru universitate și o inițiativă menită să consolideze legătura dintre mediul academic și cel economic. Este vorba despre:

Electronică Aplicată, în cadrul Facultății de Informatică și Inginerie

Logistică Operațională, în cadrul Facultății de Științe Economice

Totodată, pentru a răspunde cererii tot mai mari din domeniul sportiv și educațional, universitatea introduce și un nou program de masterat:

Educație fizică școlară și activități extracurriculare, disponibil în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale.

Programele de DUAL presupun o îmbinare echilibrată între cursurile teoretice, desfășurate în campusul universitar modern din Alba Iulia, și formarea practică, organizată direct în cadrul unor companii de prestigiu. Studenții vor avea parte de o pregătire integrată: 50% în sălile de curs, beneficiind de expertiza cadrelor didactice și 50% în mediul real de muncă, sub îndrumarea specialiștilor din industrie.

Oportunități reale prin parteneriate solide

Modelul de învățământ DUAL este susținut și validat de companii de top din România și din străinătate, care și-au asumat un rol activ în formarea profesională a viitorilor absolvenți.

Printre acestea se numără: Kaufland România, Lactalis România, Bosch România, Kronospan, Elit, KangooPack, Oprean și IPEC.

Studenții înscriși la aceste programe vor beneficia nu doar de pregătire practică în cadrul acestor organizații, ci și de mentorat, traininguri specializate, experiențe de lucru aplicate și burse lunare de până la 1.500 lei (12 luni/an), asigurate de partenerii UAB în studiul DUAL.

Această abordare oferă șansa unei integrări rapide și eficiente pe piața muncii, printr-un proces educațional direct conectat cu realitățile economice actuale.

Numărul de locuri disponibile

Pentru Admiterea de toamnă 2025, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pune la dispoziția candidaților aproximativ 1.800 de locuri la specializările de licență și masterat, dintre care circa 200 finanțate de la bugetul de stat.

Această structură asigură atât accesibilitate, cât și diversitate, oferind oportunități reale pentru toți cei care își doresc să devină parte a comunității academice UAB.

Candidații care doresc să urmeze studiile la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se pot înscrie online, rapid și eficient, prin intermediul platformei dedicate: admitereonline.uab.ro. Aceasta oferă o interfață prietenoasă și intuitivă, care permite încărcarea documentelor necesare în format electronic.

De asemenea, pentru cei care preferă varianta clasică, înscrierea se poate face și direct la sediul universității din Alba Iulia, str. Unirii nr. 15-17, începând cu data de 1 septembrie.

Lista completă a documentelor necesare pentru înscriere și înmatriculare este disponibilă pe site-ul oficial UAB, la următorul link: Acte necesare admitere la UAB

Calendarul Admiterii de toamnă la UAB – sesiunea 2025

Procesul de admitere la Universitatea din Alba Iulia se desfășoară după următorul calendar:

18 august – 11 septembrie: Înscrieri online, pe platforma admitereonline.uab.ro

1 – 11 septembrie: Înscrieri la sediul din Alba Iulia, str. Unirii nr. 15-17

12 septembrie: Desfășurarea probelor speciale (teste grilă sau interviuri motivaționale, în funcție de programul ales)

13 septembrie: Afișarea rezultatelor admiterii

15 – 20 septembrie: Confirmarea locurilor obținute

De ce să alegi UAB?

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia oferă un cadru de învățare modern, în permanentă adaptare și evoluție, unde teoria se împletește armonios cu practica, iar studenții beneficiază de sprijin academic, profesional și financiar.

Bursele atractive, parteneriatele relevante cu mediul de afaceri, costurile de trai accesibile și atmosfera prietenoasă, deschisă și performantă fac din UAB o alegere inspirată pentru cei care doresc să își construiască o carieră de succes și un viitor profesional solid.

Mai multe detalii și informații complete despre admitere pot fi consultate pe site-ul oficial www.uab.ro și pe platforma dedicată admitereonline.uab.ro.

