Eurostat: România, țara cu cea mai mare inflație din UE. Cât de mult au crescut prețurile și prognoza pentru finalul anului 2025

România este în continuare țara cu cea mai mare inflație arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat). Avansul anual al prețurilor de este de 6,6%.

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut în iulie până la 2,4%, de la un nivel de 2,3% în luna precedentă.

Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Cipru (0,1%), Franța (0,9%) și Irlanda (1,6%).

La polul opus, țările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflației au fost România (6,6%), Estonia (5,6%) și Slovacia (4,6%).

Rata anuală a inflației. Evoluția comparativă cu iunie 2025

Comparativ cu situația din luna iunie 2025, rata anuală a inflației a scăzut în opt state membre, a rămas stabilă în șase țări și a crescut în 13 state membre, inclusiv în România (de la 5,8% până la 6,6%).

În zona euro, rata anuală a inflației a rămas stabilă în luna iulie la 2%, ținta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE).

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,46 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool și țigări (0,63 puncte procentuale). În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,23 puncte procentuale.

Rata anuală a inflației în România

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%.

”Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflației de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%.

Rata anuală a inflației în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) față de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) a fost 5,3%”, se arată în comunicatul INS.

Indicele prețurilor de consum

Conform statisticii oficiale, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 101,35%.

Rata anuală a inflației în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 6,6%.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) față de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,4%.

Prognoza de inflație

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

Inflația va forma o ”cocoașă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, a declarat recent guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferințe de presă.

