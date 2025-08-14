VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină

Liniștea locuitorilor din zona cartierului „Lumea nouă” din Alba Iulia este perturbată de adevărate petreceri, cu manele și muzică dată la maxim.

Pe lângă tulburarea liniștii publice, pe câmpul aflat în imediata vecinătate a sălii de sport a Universității „1 Decembrie 1918” se ard frecvent deșeuri, ne-a semnalat un cititor Alba24.

Potrivit acestuia, locuitorii din zonă fac apel la autoritățile locale să intervină pentru a stopa aceste comportamente.

În prezent, pentru tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00 – 8:00 și 13:00 – 14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora, este prevăzută o amendă între 500 și 1.500 de lei.

În cazul organizării de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban, legea prevede o amendă între 2.000 și 3.000 de lei.

Un proiect de lege care prevede dublarea acestor amenzi a fost aprobat recent de Senat. Dacă faptele se repetă, amenda va putea ajunge până la 12.000 de lei sau muncă în folosul comunității.

