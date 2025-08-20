ANAF cere informații despre nunți, botezuri, majorate și evenimente corporate organizate între august și decembrie 2025: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) înaintează operatorilor de locații solicitarea de a furniza informații detaliate cu privire la evenimentele care se organizează în spațiile pe care le gestionează.

Potrivit economedia.ro, mai multe societăți care se ocupă cu organizarea de evenimente sociale și corporate au obligativitatea ca, în termen de cinci zile de la primirea documentului ANAF oficial, să trimită informațiile la adresa furnizată în document: antifrauda.sv@anaf.ro, de preferință, în format .xls.

ANAF informează că, în cazul în care acestea nu trimit informațiile solicitate în timpul precizat, vor fi sancționate cu o amendă contravențională.

ANAF cere operatorilor de locații orice fel de informații cu privire la evenimentele sociale și corporate, desfășurate în perioada august – noiembrie/decembrie 2025.

ANAF solicită detalii referitoare la:

Datele de identificare ale beneficiarului rezervării (nume / prenume / denumirea persoanei juridice, număr de telefon, contact).

Natura evenimentului (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate, etc), data evenimentului și ora începerii.

Numărul estimat de meniuri / participanți (numărul minim declarant / acceptat, după caz).

Prețul meniului / meniurilor – dacă au fost mai multe, se va specifica valoarea fiecăruia.

Avansul încasat.

Modalitatea de încasare a avansului (chitanță, ordin de plată, etc).

Alte servicii oferite de organizator contra cost, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarul (închiriere spațiu, servire alte meniuri comandate, amenajare spațiu eveniment, servicii artistice / muzicale, filmare și/sau fotografiere).

Ce alte servicii oferă organizatorul și valoarea lor.

