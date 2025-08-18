FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba

Atletul Ovidiu Hulea din Alba a reușit să obțină titlul de campion național la săritura în lungime și 200 m, în cadrul Campionatului Național de Atletism Masters desfășurat în perioada 16 – 17 august, la București.

În cadrul competiției, mai mulți sportivi din județ au obținut premii importante.

Hârjoc Vasile , M70, CS Orășenesc Cugir – aur la două probe, 1500 și 5000 m;

, M70, CS Orășenesc Cugir – la două probe, 1500 și 5000 m; Zăgrean Aurelian Grigore , M45, CS Mica Romă Blaj – aur la 3000 m obstacole;

, M45, CS Mica Romă Blaj – la 3000 m obstacole; Morar Călin , M35, CS Orășenesc Cugir, M35 – aur la 800 m, bronz la 400 m și 1500 m;

, M35, CS Orășenesc Cugir, M35 – la 800 m, la 400 m și 1500 m; Giurgiu Călin-Iosif , M45, CS Orășenesc Cugir – argint la 1500 m și 400 m, bronz la 800m;

, M45, CS Orășenesc Cugir – la 1500 m și 400 m, la 800m; Cioca Parasca , M80, CSM Unirea Alba Iulia – aur la 1500 si 5000 m;

, M80, CSM Unirea Alba Iulia – la 1500 si 5000 m; Hulea Ovidiu Virgil , M60, CSM Unirea Alba Iulia – aur la săritura în lungime și 200 m;

, M60, CSM Unirea Alba Iulia – la săritura în lungime și 200 m; Racz Endre , M50, CS Unirea Alba Iulia – aur în 4 probe: 200 m, înălțime, 400 m garduri și 100 m;

, M50, CS Unirea Alba Iulia – în 4 probe: 200 m, înălțime, 400 m garduri și 100 m; Cirpaci Violeta, F40, CS Unirea Alba Iulia – aur la 1500 m și argint la 5000 m

„Prezent la două probe din cadrul Campionatului Național de Atletism Masters din București în perioada 16-17 August 2025, am adus două medalii de campion național la saritura în lungime și 200 m, în contul CSM Unirea Alba Iulia.

Mulțumesc mult domnului Primar Gabriel Plesa și domnului Director Radu Mircea Urcan pentru sprijin în pregătirea și susținerea mea. Mulțumesc bunului meu prieten Daniel Dobrescu care m-a pregătește tehnic si fizic și familiei mele pentru susținere. Doamne ajută”, a transmis Ovidiu Hulea.

Peste două săptămâni, acesta va particila, alături de lotul României, la Campionatul Balcanic Masters de Atletism de la Varazdin, Croația.

