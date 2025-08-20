Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa

Guvernul suspendă proiecte finanțate din fonduri europene, prin PNRR, dar și alte programe. Inițiative planificate acum patru ani riscă să nu mai fie realizate, la nivelul localităților din țară. Sunt vizate proiectele cu grad de realizare mai mic de 30%.

La Alba Iulia, primarul Gabriel Pleșa spune că ritmul de implementare a proiectelor a fost unul susținut, astfel că nu ar trebui să fie probleme cu investițiile importante.

Sunt însă câteva proiecte ce nu ar îndeplini condițiile stabilite de Guvern pentru continuarea finanțării, cel puțin în acest an.

Proiecte PNRR la Alba Iulia cu risc de suspendare

Campusul pentru învățământ dual

Unul dintre proiectele majore, prin PNRR, la Alba Iulia, este construirea campusului pentru învățământ dual prin consorțiul CRESCENDO (Consorțiul REgional pentru Suport în Carieră, Educație Nonformală, Duală și tehnOlogică Alba). Este cel mai important proiect de infrastructură școlară din ultimii 35 de ani, din Alba, cu o valoare nerambursabilă de peste 21 de milioane de euro. Acesta nu are progres de 30%, după cum a spus primarul, pentru Alba24.ro.

”Avem finalizat proiectul tehnic, în luna septembrie ar urma să fie organizarea de șantier și începerea lucrărilor.

Nu este progres de 30%, dar mă bazez pe faptul că este consorțiu pe învățământ dual, cu Ministerul Educației. Din 29 astfel de proiecte de campusuri selectate pentru finanțare în țară, doar 6 au încheiate contracte. Noi suntem singurul municipiu reședință de județ – centru universitar cu avem contract încheiat și demersuri pentru demarare lucrări. Eu zic că nu vor fi probleme”, a spus Pleșa.

Parteneriatul pentru proiect include CJ Alba, primăriile Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, universitățile din Alba Iulia, liceele în sistem dual din județ și firme. Cntractul, în valoare de 82,8 milioane lei fără TVA, a fost semnat în iunie 2025 cu Asocierea Geiger Proiecte Constructii SRL – SDC Proiect SRL prin lider de asociere Geiger Proiecte Constructii SRL.

Campusul ar urma să fie construit cu acces din strada Târgului, în apropiere de cartierul Anghel Saligny. Va avea două clădiri cu spații pentru ateliere, laboratoare, cazare, pentru elevi și studenți (cel puțin 300). AICI, detalii.

Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilități ”Orizonturi”

Un alt proiect sub semnul întrebării privind continuarea finanțării prin PNRR este Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilități ”Orizonturi”, ce ar urma să fie construit pe strada Lalelelor, lângă actualul centru pentru persoane vârstnice. A fost semnat contractul în luna mai 2025 și investiția se află la faza de proiectare. Gabriel Pleșa spune sunt în derulare discuții cu ministerul privind continuarea finanțării.

Valoarea contractului este de 2.803.732,64 lei, fără TVA, semnat cu Constructus SRL, pentru proiectare și execuție. AICI, detalii.

Păduri urbane la Alba Iulia

Tot prin PNRR ar trebui să continue proiectul pentru amenajarea ”pădurilor urbane” în municipiu. Este vorba despre plantarea unor arbori în cinci zone din municipiu. Valoarea contractului este 362.014,45 lei cu TVA, cu termen finalizare proiect iunie 2026. AICI, detalii. ”Poate reușim, după discuții cu ministerul, să continuăm”, spune primarul.

Proiecte CNI la Alba Iulia cu risc de suspendare

Primarul Gabriel Pleșa consideră că proiectele de mai sus au șanse să fie salvate de la suspendare, însă mai problematică va fi continuarea celor contractate prin Compania Națională de Investiții (CNI).

La această categorie este modernizarea clădirii în care a funcționat Cinema ”Columna” și baza sportivă de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”.

Modernizarea clădirii Cinema ”Columna”

Aflată în centrul orașului, clădirea este în stare avansată de deteriorare. Proiectul prevede modernizarea acesteia și transformarea într-un centru multifuncțional modern, printr-o investiție de peste 14,5 milioane de lei. AICI, detalii despre investiție.

”Cinematograful Columna – este proiect realizat, a fost desemnat constructorul, este finalizată proiectarea. Nu s-a dat ordin de începere lucrări, de vreo două luni, tocmai din lipsă de bani. M-am zbătut foarte mult pentru acest proiect, nu vreau să renunț sub nicio formă”, spune primarul.

Bază sportivă la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”

În curtea Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” ar fi trebuit să fie finalizată baza sportivă nouă. Investiția presupune teren de sport descoperit și o clădire pe un singur nivel, cu funcțiunea de vestiar. Lucrările sunt în valoare de peste 500.000 de lei.

”Baza sportivă de la HCC – s-au întrerupt din nou lucrările. Baza trebuia să fie gata, însă constructorul a reușit să finalizeze doar 35-40% din lucrări. Nu putem interveni, sunt banii CNI, ei au licitat, au încheiat contractul, noi doar am predat amplasamentul”, precizează Gabriel Pleșa.

Proiecte la Alba Iulia prin programul ”Anghel Saligny”

Primarul Gabriel Pleșa spune că, din patru proiecte depuse prin programul ”Anghel Saligny”, trei sunt finalizate și recepționate, urmând plățile finale.

Cele finalizate sunt: extindere rețea apă-canalizare zona Emil Racoviță-Ares, extindere rețea apă-canalizare cartier Orizont și canal colector ape pluviale zona Micești.

Al patrulea proiect este cel de modernizare străzi în zona Emil Racoviță – Ares. Sunt incluse străzile Emil Racoviță, Grigore Antipa, Petre Ispirescu, Dimitrie Bolintineanu, Simion Mândrescu, Alexandru Odobescu și Arieșului. Proiectul cuprinde lucrări de asfaltare, amenajare trotuare, piste de biciclete, rețea de scurgere a apelor pluviale, iluminat public, accese la proprietăți.

Contractul a fost câștigat de firma PORR. Valoarea totală a proiectului este de 30.621.086,57 lei cu TVA, din care 18.235.446,09 lei buget de stat și 12.385.640,48 lei buget local.

”Avem proiectul făcut, s-au făcut canalizații pluviale, vom reloca în subteran utilitățile. Vestea bună este că avem progres de 30% și cred că vom putea continua”, a menționat primarul.

Guvernul suspendă proiecte pe fonduri europene. Discuțiile de la București

Primarul Gabriel Pleșa a explicat pentru Alba24.ro ce s-a discutat, luni, la București, la întâlnirea primarilor din Asociația Municipiilor din România cu premierul Ilie Bolojan.

Au fost abordată oportunitatea de continuare a investițiilor prin PNRR, ”Anghel Saligny” și CNI.

”S-a stabilit că, pe PNRR, proiectele la care nu sunt semnate contracte și nu sunt la 30% stadiu fizic nu se vor mai finanța anul acesta. Se va încerca o prioritizare pe bugetul de anul viitor. Se vor finanța până la 31 august 2026 ca termen de finalizare proiecte. Ce nu se mai poate deconta, se vor căuta alte resurse, alte programe de finanțare.

Cei care au avut cheltuieli cu studii de fezabilitate sau alte documentații dar nu au încheiat contractele de execuție, din cauza unor contestații sau din alte motive își vor putea deconta bugetul, dar doar anul viitor. De ce? Pentru că există supracontractare, premierul Bolojan a spus acest lucru de multe ori. E de preferat să se continue cu proiectele avansate și care se consideră prioritare decât cu mai multe și să nu se reușească finanțarea”, a spus Pleșa.

Potrivit sursei citate, proiectele prioritare sunt cele de pe învățământ, sănătate, reabilitări termice de clădiri rezidențiale. Celelalte, mai puțin prioritare ar fi cele privind împăduriri, climă, piste de biciclete interjudețene, care probabil vor fi scoase de la finanțare.

Termen pentru lista de proiecte prioritare

Din 19 august, ministerele (MIPE, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Educației, Ministerul Mediului etc) au termen 15 zile să monitorizeze ce s-a început.

”Noi (primăriile – n.r.) facem memorandumuri în care arătăm stadiul proiectelor. Apoi se face prioritizarea proiectelor. Cele care au progres peste 30% categoric se vor continua la finanțare până la finalul anului 2025.

Pe Anghel Saligny, la fel, există supracontractare, s-a asigurat finanțare pe 2023-2027, suntem în 2025 și nu mai sunt bani pe acest program. Și aici, proiectele cu peste 30% progres vor continua.

Cea mai grea situație este la proiectele prin Compania Națională de Investiții (CNI), unde nu sunt bani deloc. Se va vedea după rectificarea, probabil din septembrie, dacă se găsesc bani”, a mai spus primarul.

”Ne-am pregătit. Așteptam cumva să ajungem la un astfel de moment, am încercat să tragem tare cu proiectele, să nu fie suspendate finanțările.

Din analizele pe care le-am făcut, nu ar trebui să fie probleme pe proiectele importante pentru municipiu”, a concluzionat primarul.

