CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură

Consilierii județeni votează, în ședința de joi, proiectul privind suma forfetară pentru transportul elevilor. Este vorba despre valoarea unitară lei/kilometru, acordată elevilor din judeţul Alba care sunt şcolarizaţi în altă localitate decât cea de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public.

Proiectul prevede acordarea, în anul școlar 2025-2026, a 0,65 lei/kilometru fiecărui elev care este școlarizat în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public.

Consilierii PSD susțin că, deși ajută la reducerea cheltuielilor pentru familiile care trebuie să-și ducă copiii la școală, nu abordează și nu rezolvă cauzele fundamentale ale problemei.

”Familiile cu copii de vârstă școlară au nevoie de un program de transport public eficient și performant, adaptat programului școlar, a orelor de începere și terminare a cursurilor, nu de o sumă de bani cu care familiile aflate în astfel de situații trebuie să se descurce”, declară Corneliu Mureșan, consilier județean și președinte PSD Alba.

În opinia reprezentantului PSD, soluția este investiția în infrastructura de transport și asigurarea de noi rute de transport, în conformitate cu necesitățile oamenilor.

