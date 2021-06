Sâmbătă: Memorial rugbystic la Alba Iulia, pentru pionierii și artizanii acestui sport în județ, care nu mai sunt printre noi

Organizatorii UNTOLD 2021 au anunțat că joi au fost vândute 11.000 de abonamente. Altă tranșă de abonamente va fi anunțată în curând. Anul acesta, evenimentul se desfășoară în perioada 9-12 septembrie.

”Anul 2021 se anunță a fi unul magic și asta datorită fanilor UNTOLD. Fanii festivalului au demonstrat încă o dată că, pentru ei, UNTOLD este cel mai așteptat eveniment, mai ales în acest an atât de special.

În prima rundă de vânzare din acest an, care a avut loc joi, 10 iunie, fanii au achiziționat peste 11.000 de abonamente pentru ediția din acest an a festivalului UNTOLD. Ei se alătură celor peste 45.000 de fani care au cumpărat deja abonamente în 2020.

Cei care nu au reușit încă să-și achiziționeze un abonament pentru cea de-a șasea ediție UNTOLD o pot face în curând, când organizatorii vor ieși cu o nouă tranșă de abonamente”.

Fanii s-au putut înregistra din 7 iunie pe untold.com, iar în 10 iunie au fost scoase la vânzare abonamentele, la prețul de 149 euro plus taxe, doar pentru cei înregistrați. De asemenea, toți fanii care și-au cumpărat abonamente pentru UNTOLD 2020 și le-au transformat în abonamente ANYTIME au putut opta începând de joi, 10 iunie, pentru ediția din 2021.

UNTOLD 2021 va fi o reîntâlnire îndelung așteptată, după aproape doi ani de pauză, o sărbătoare mondială a revenirii la normalitate.

Programat inițial pentru luna august 2021, organizatorii festivalului UNTOLD, spun că mutarea lui în luna septembrie reprezintă o extra garanție a faptului că festivalul se va putea ține în acest an, la cele mai înalte standarde, cu cei mai buni artiști și în cele mai sigure condiții.

Organizatorii UNTOLD anunță că pregătesc și în acest an nume mari internaționale și cea mai intensă experiență de până acum. De-a lungul anilor pe scenele festivalului Untold au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell ^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.