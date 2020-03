SIMULARE Evaluare Națională clasa a VIII-a 2020: Cum se desfășoară testările elevilor, în 23-25 martie. Modele de subiecte

Elevii de clasa a VIII-a vor susține în perioada 23-25 martie, simularea testărilor pentru Evaluare Națională 2020. Ministerul Educației a transmis către inspectorate regulile pentru desfășurarea acestora.

Testările vor începe, în fiecare zi din perioada anunțată, la ora 9.00, când se vor deschide plicurile cu subiectele. Elevii trebuie să fie în clase până cel târziu la ora 8.30. Simularea durează două ore.

Procedura care va fi respectată de toate școlile în organizarea simulării de Evaluare Națională și Bacalaureat a fost transmisă de Ministerul Educației, pe 25 februarie, către inspectoratele școlare, potrivit edupedu.ro.

Președintele comisiei de organizare a simulării la nivelul școlii, vicepreședintele, secretarul și membrii comisiei trebuie să fie prezenți în școală în intervalul orar 7:00-7:30, asistenții care îi supraveghează pe elevi la simulare trebuie să fie în școală la ora 8:00, iar evaluatorii la ora 14:00.

Transmiterea subiectelor pentru simulările naționale este realizată de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), instituția din subordinea Ministerului Educației care concepe subiectele pentru toate examenele naționale. La simulări, ștampila-tip este ștampila școlii.

Fiecare lucrare de la simulare este evaluată de 2 profesori evaluatori. “În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate în unitatea de învățământ, există posibilitatea evaluării și de către un profesor din afara unității de învățământ”, prevede procedura stabilită de Ministerul Educației.

Notele obținute de elevi la simulare nu se contestă.

Prezența și rezultatele elevilor la simulări se înregistrează în aplicația informatică SIIIR. Rezultatele sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și în consiliul profesoral, pentru adoptarea unor măsuri care să ducă la îmbunătățirea performanțelor școlare, se arată în procedură.

Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog. Rezultatele obținute la simulările naționale nu vor fi afișate și nu vor fi făcute publice.

Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

“Școlile care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectorul școlar, în vederea creșterii calității educației”, a stabilit Ministerul Educației.

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015.

Conținuturi exceptate (care nu se cer pentru simulare):

Limba și Literatura Română:

– procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: alegoria)

– trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere

– trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară

– complemente circumstanțiale și propoziții subordonate circumstanțiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condițională, concesivă, consecutivă)

Matematică:

Din capitolul Numere reale:

– rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu acestea (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere)

– capitolul Funcții

Din capitolul Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații

– ecuații de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0 , b ≠ 0

– sisteme de ecuații de forma:

a1x + b1y + c1 = 0

a2x + b2y + c2 = 0,

unde a1, a2, b1, b2, c1, c2 sunt numere reale; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică

– ecuația de forma ax2 + bx + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0

– inecuații de forma ax + b > 0 (≥, <, ≤), unde a, b sunt numere reale

– probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor și al sistemelor de ecuații

Din capitolul Proiecții ortogonale pe un plan:

– calculul unor distanțe în interiorul corpurilor studiate•

Capitolul Calcularea de arii și volume.

Examenul propriu-zis de Evaluare Națională, clasa a VIII-a va începe în 15 iunie.

Calendarul pentru Simularea Evaluării Naționale 2020 pentru elevii clasei a VIII-a:

23 martie 2020: Limba şi literatura română – probă scrisă

24 martie 2020: Matematică – probă scrisă

25 martie 2020: Limba şi literatura maternă – probă scrisă

3 aprilie 2020: comunicarea rezultatelor

