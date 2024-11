SONDAJ: Balul Bobocilor la Colegiul ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. Votează Miss și Mister Popularitate 2024

Colegiul ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia organiează Balul Bobocilor, în 2024, vineri, 29 noiembrie. Evenimenul va avea loc în sala de sport a unității școlare, de la ora 12.00.

Șapte perechi intră în cursa pentru titlul de Miss și Mister. Până atunci vă invităm să votați bobocii pentru titlul de Miss și Mister Popularitate. Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată. Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Perechea 1: Daria Însurățelu și Antonio Cordea

Mă numesc Însurățelu Daria, din clasa a IX-a B și am 15 ani. Sunt o fire prietenoasă și ambițioasă. Încă nu mi-am descoperit pasiunile, dar îmi face plăcere să explorez lucruri noi. În timpul liber, îmi place să ies cu prietenii sau să stau cu familia. Am ales să mă înscriu la Balul Bobocilor nu doar pentru a mă distra, ci și pentru a trăi o experiență unică alături de voi. Sper ca în această zi să ne bucurăm de fiecare moment și să simțim cu adevărat efectul magic al balului.

Mă numesc Cordea Antonio, sunt în clasa IX-B și am 15 ani. Sunt o persoană ambițioasa, competitivă și prietenoasă. Îmi place să joc fotbal și să îmi petrec timpul liber cu prietenii. Am decis să mă înscriu la bal deoarece nu vreau să ratez această experiență unică din viața unui adolescent și tema balului mi se pare captivantă și rar întâlnită.

Perechea 2: Adriana Norocea și Alexandru Pajint

Ma numesc Norocea Adriana, sunt în clasa IX a B și am 15 ani. Sunt o fire foarte prietenoasă și sociabilă. îmi place sa ascult muzică, iar în timpul liber ies cu prietenii.

Am ales să mă înscriu la Balul Bobocilor pentru a avea o experiență unică și de neuitat.

Mă numesc Pajint Alexandru, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX a A.

Sunt sociabil și mereu deschis la experiențe noi. Mă atrage electronica în general, de aceea am ales profilul de electronică automatizări. Am ales să particip la bal pentru a ieși din zona de confort, pentru a mă distra și pentru că m-a atras tema Balului: ”Efecte Magice”, deoarece la asta mă pricep. Eu, sincer, sunt magician în viața de zi cu zi: reușesc să par treaz la primele ore, să dispar când e vorba de teme și să-mi uit telefonul acasă exact când am nevoie de el. E sau nu e magie?

Acum, lăsând glumele la o parte, sunt aici ca să mă bucur de anii ăștia de liceu alături de voi și, dacă mă votați, promit să aduc o doză de umor în fiecare zi. Și cine știe? Poate adaug și câteva ”efecte speciale”– cum ar fi să învățăm împreună să transformăm lecțiile grele în glume bune! Sper ca magia acestei experiențe sa fie plăcută.

Perechea 3: Lorianne Cocoș și Lucas Bucur

Mă numesc Lorianne Cocoș, sunt elevă a clasei a IX -a A SPGA. Cel mai mult îmi place să pictez, pentru că mă relaxează și mă ajută să-mi vindec frustrările. Alte pasiuni ale mele sunt drumețiile în natură, în aer curat care îmi încarcă bateriile cu magia lor. Mă bucur că am oportunitatea să fac parte din acest spectacol. Sper ca balul Bobocilor să rămână o amintire de neuitat pentru mine.

Mă numesc Bucur Lucas, sunt elev în clasa a IX a F și am plăcerea de a fi astăzi alături de voi, la acest eveniment dedicat începuturilor noastre în această nouă etapă a vieții. Balul bobocilor este o tradiție care marchează primul nostru pas într-un univers nou, plin de provocări și oportunități, iar astăzi, suntem aici pentru a sărbători împreună. Sper ca în următorii ani să ne sprijinim reciproc, să învățăm și să facem din această perioadă o amintire frumoasă, plină de momente minunate și de neuitat.

Perechea 4: Beniamin Chirilă ajutat de Latu Lavinia din clasa a IX a A

Mă numesc Chirilă Beniamin , am 15 ani și sunt din clasa a IX – a D,E. SPGA. Pasiunea mea este să cânt la cajon dar și cu vocea. Muzica este cea mai înaltă formă de magie ce poate transfigura realitatea și ne curăță de orice apăsare sau gând negativ. Am ales să particip la Bal deoarece este o experiență pe care o pot trăi doar o dată în viață.

Perechea 5: Natalia Boia și George Popescu

Mă numesc Boia Natalia, am 14 ani și sunt elevă în clasa a lX-a A. Sunt o persoană ambițioasă și curioasă, dornică să exploreze toate oportunitățile din viața de liceu.

Îmi place să mă implic, să cunosc oameni noi și să învăț mereu ceva nou. Cele mai mari pasiuni ale mele sunt muzica și gătitul. Îmi petrec timpul liber citind, iar acest lucru mă ajută să mă dezvolt pe plan personal, cât și profesional. Am ales să particip la balul bobocilor deoarece consider că este o experiență unică și de neuitat.

Sigur aș fi regretat dacă nu aș fi gustat din magia atmosferei.

Mă numesc Popescu George și sunt elev în clasa a IX-a B. Sunt pasionat de fotbal și îmi dedic mult timp antrenamentului, pentru a mă perfecționa pe viitor. Îmi doresc să imbrățisez magia acestei cariere pe plan profesional, să cresc în continuare, pana ating performanta. Totodată, sunt atras de magia naturii în care îmi place să mă pierd cu orele și să îi admir fiecare colț.

Perechea 6: Paula Maria Șandru și Robert Balaș

Eu sunt Paula Maria din clasa a IX a B SPGA, am 15 ani și sunt aici să aduc puțină energie la bal! Să vă spun despre pasiuni? Ei bine, fotbalul – pentru că îmi place să arăt că și fetele pot da goluri memorabile, muzica – pentru că o viață fără ritm nu e pentru mine și moda – pentru că vreau să arăt bine, nu doar să joc bine! Și, desigur, am o superputere unică: talentul de a o cicăli pe sora mea geamănă. Așadar, sunt 50% dintr-o echipă de vis și 100% energie.

Mă numesc Robert Balaș, sunt elev în clasa a IX a A SPGA. Unul dintre hobby-urile mele este boxul, o activitate care îmi dezvoltă disciplina și determinarea. Când vreau să mă relaxez, mă pierd în magia pescuitului, o altă pasiune a mea.

Perechea 7: Petruța Mădălina Șandru și George Archip

Eu sunt Petruța Mădălina din clasa a IX a B, geamăna mai calmă a Paulei – că doar sunt ardeleancă, și la noi graba strică treaba! Nu mă grăbesc niciodată, poate de aceea mă prezint cu stil și… întârziere la ore.

Cât despre pasiuni, m-am înroșit – la propriu, că m-am vopsit recent! Dar nu lăsați părul meu roșu să vă păcălească, încă am în sânge o pasiune aprinsă pentru fotbal… sau pentru fotbaliști. Și, pentru că sunt o gurmandă convinsă, recunosc că nu refuz niciodată o gustare bună.

NO, la final, sunt Petruța Mădălina, o ardeleancă mândră, cu un ritm propriu și un stil aparte. Cred în a trăi fiecare moment cu calm și pasiune, fie că e vorba de fotbal, muzică, plimbări, filme bune sau o porție generoasă de mâncare gustoasă.

Mă numesc Archip George și sunt din clasa a IX-a B . Viața este un amestec de magie și experiențe reale ,iar partea cea mai bună este că noi putem fi proprii ei magicieni .Una dintre pasiunile mele este fotbalul, pentru că este un joc care presupune multă mișcare și inteligență . O alta pasiune este boxul, deoarece este un sport de contact in care îmi depun toata energia. Am ales să mă înscriu la Bal pentru a-mi petrece timpul într-un mod plăcut și pentru a lega noi prietenii.

