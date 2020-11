Spitalul Județean din Alba Iulia face angajări fără concurs, pe perioadă determinată. POSTURI disponibile și CONDIȚII

Comunicat de presă, Marcela Dărămuș, PSD Alba:

Ca dascăl, am purtat mereu în suflet credința că fără educație ne vom pierde ca neam, ca țară, nu vom mai fi oamenii de care comunitatea are nevoie. Cred în rolul fundamental al dascălului în societate și am fost mereu alături de profesori, cu vorba și cu fapta, pentru a menține echilibrul în sistemul educațional și a susține munca celor ce pășesc alături de generații de copii pentru a-i duce mai departe, spre drumul lor în viață.

Candidez la Camera Deputaților pentru că vreau să fac mai mult pentru colegii mei, pentru profesori! Îmi doresc să fiu vocea învățătorilor și a profesorilor din Alba în Parlamentul țării, acolo unde se fac și legile necesare sistemului educațional.

PSD susține aplicarea unui principiu valoros pentru educație: echitatea și dacă aducem în atenție acest principiu trebuie să amintesc că, potrivit programului PSD, sporul pentru profesorii care merg să predea în mediul rural va crește de la 3 la 15 la sută. Astfel, vom preveni abandonul școlar și vom găsi soluții pentru lipsa dascălilor din mediul rural. Mai mult, sunt prevăzute sume anuale, sub formă de vouchere, pentru profesorii care urmează cursuri de perfecționare. Știm cu toții că noi, dascălii, trebuie să învățăm continuu, iar în acest demers avem nevoie de susținerea statului. În Parlamentul țării mă voi lupta pentru ca dascălii să aibă parte de susținerea statului în munca lor de fiecare zi.

Este șocant cum guvernul PNL invocă agravarea pandemiei ca rezultat al propriei incompetențe și iresponsabilități, pentru decizii care afectează destinul a sute de mii de copii, cu efecte grave, fără precedent, în viitor, la nivelul întregii societăți românești.

Fără ca elevii să primească tabletele promise pentru educația on-line guvernanții liberali sabotează șansele copiilor de a învăța în mod coerent și aduc haosul în viețile a milioane de părinți.

Votați PSD pentru ca Orban și Iohannis să nu pună lacătul pe Educația românească!

În 6 decembrie, votați pentru o viață mai bună, pentru protejarea copiilor și creșterea accesului la sănătate și educație!

Prof. Marcela DĂRĂMUȘ, candidat PSD la Camera Deputaților

– Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Alba – executat de SC INDEPENDENT SRL – portal https://alba24.ro/ -CUI mandatar financiar județean 11200020