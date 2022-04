Tabletele școlare pentru trei licee din Sebeș, achiziționate din bugetul local, vor fi decontate din fonduri europene

Un Lamborghini galben a intrat elegant în mijlocul Cetății Alba Carolina, printre zeci de mașini modificate. Prin toată agitația și forfota de oameni care se uitau la mașini, impresionantul bolid a atras toate privirile.

Parcată cu spatele la Sala Unirii din Alba Iulia, mașina a fost fotografiată și filmată de aproape toți cei prezenți la eveniment. De la volanul mașinii a coborât un tânăr îmbrăcat cu un tricou alb.

Numele era scris și pe parbrizul mașinii: Îl cheamă Vlad Stoica, este din Sibiu și la o simplă căutare pe Google afli că este milionar. Un milionar la 26 de ani care a reușit în afacerile cu cryptomonede.

Mașina condusă de acesta a fost expusă la Alba Iulia, în cadrul evenimentului ”Cars and coffee”, un eveniment național dedicat pasionaților de mașini sport modificate.

Și-a vândut bicicleta și a renunțat la Academia de Poliție

Provine dintr-o familie simplă, a absolvit Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu, iar apoi a mers la Academia de Poliție, dar cu o lună înainte de terminarea studiilor a renunțat.

A renunțat din mai multe motive. Povestea sa de viață a fost redată de reporterii publicațiilor din Sibiu, turnulsfatului și oradesibiu.

A încercat mai multe metode de a face bani din mediul on-line, dar parte dintre ele s-au dovedit a fi neprofitabile. A încercat să scoată bani din YouTube, prin tutoriale pe care le posta, dar suma pe care reușea să o facă era undeva la 2.000 de euro.

S-a înscris la Academia de Poliție de la București și timp de patru ani a studiat pentru a deveni polițist.

”În 2017 am auzit povestea cuiva care a avut succes pe piața crypto și am decis să încerc și eu. Am investit la început 200 de dolari pentru că nu aveam prea mulți bani, mi-am vândut și bicicleta și tot ce mai aveam doar ca să am bani pentru a investi în cryptomonede.

Toată lumea mi-a spus că este riscant și că nu o să reușesc, dar am reușit, treptat. La sfârșitul anului III am decis să renunț la Academie pentru că începusem să câștig sume semnificative și la Academie nu mă regăseam deloc, aveam colegi foarte pasionați, care îți doreau enorm să fie polițiști, dar nu era și visul meu” a declarat Vlad, într-un material realizat de oradesibiu.ro .

Cum a făcut Vlad Stoica primele investiții

„Prima oară am investit în jur de 100-200 de dolari, o sumă mică pentru că nu aveam de unde să am sume foarte mari. Provin dintr-o familie normală, părinții mei amândoi sunt bugetari. Investeam bani puțini la început, în principiu bani strânși din alte activități.

La un moment dat, mi-am vândut bicicleta, făceam ciclism de performanță în perioada aceea și am făcut rost de aproape o mie de dolari, i-am investit, iar apoi mi-am oferit tot timpul pentru a face documentare pe partea asta de cryptomonede, iar portofoliul a început să crească exponențial”, a precizat acesta într-un interviu pentru turnulsfatului.ro.

După ce a reușit în domeniul cryptomonedelor acesta a început să călătorească mult, să cumpere și mașini scumpe, care până la urmă sunt tot o investiție.

Acesta spune că nu vrea să impresioneze prin lucrurile scumpe sau vacanțe în zone exotice.

”La un moment dat am primit un comentariu pe social media în care mi se reproșa că am la mână un ceas ieftin pentru o mașină atât de scumpă. Iau un lucru de firmă doar dacă îmi place, mă îmbrac de la un magazin care e mai ieftin doar pentru că îmi plac hainele respective. Pun mai mult preț pe faptul că îmi place o haină, nu pe faptul că e de un anumit brand”, a mai precizat în interviul dat pentru turnulsfatului.ro.

În linii mari acesta a spus că nu e nevoie de talent pentru a reuși în afacerile cu cryptomonede ci de sute de ore de muncă și de multă perseverență.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News