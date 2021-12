Tentativă de omor la Sebeș: Mamă și fiică atacate cu un cuțit de către tatăl familiei. Cele două s-au luptat pentru viața lor

O femeie și fiica ei au fost atacate joi seara, cu un cuțit, de către tatăl familiei. Bărbatul în vârstă de 44 de ani avea ordin de protecție și îi era interzis să se apropie de fiica sa de 16 ani dar și de nevasta sa de 34 de ani.

Însă potrivit IPJ Alba, în seara de 30 decembrie, bărbatul s-a înarmat cu un cuțit și a mers la casa unde locuiesc soția și fiica.

Acolo acesta le-a atacat și le-a provocat tăieturi.

Din câte se pare cele două s-au luptat cu agresorul pentru a-și salva viața. Potrivit polițiștilor și bărbatul are răni provocate tot cu un obiect ascuțit.

Toți trei au fost transportați la spital.

Cercetarea se efectuează sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie sub forma tentaivei de omor.

