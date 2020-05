Terapie prin alimentaţie şi analize în câteva secunde la Alba Iulia. Recomandările nutriţionistului Alexandra Muntean

Preocupările pentru un regim de alimentaţie sănătos câştigă tot mai mult teren în viaţa de zi cu zi. Pe lângă dezvoltarea armonioasă şi beneficiile date de atenţia acordată hranei, detaliile legate de nutriţie sunt importante şi în prevenirea anumitor afecţiuni ce pun în pericol sănătatea.

Iar drumul către un regim de viaţă sănătos este mai uşor de parcurs, de cele mai multe ori, cu ajutorul specialiştilor.

La Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea Alexandra-Daiana Muntean, nutriţionist-dietetician, care a ales să îşi dedice cariera celor care au nevoie de o astfel de îndrumare.

“Există o serie de afecţiuni, atât ale adultului, cât şi ale copilului, care necesită dietoterapie sau terapia prin alimentaţie, dar şi abordarea unor diete personalizate. Mă refer la obezitate, diabet zaharat, boli cardiovasculare, boli ale tractului digestiv, intoleranţe alimentare, boli neurologice”, spune specialistul.

Absolventă a Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, specializarea Nutriţie şi Dietetică şi a programului de master ”Nutriţia şi calitatea vieţii” (UMF), Alexandra a câştigat experienţă la Spitalul de Recuperare Polaris Medical din Cluj şi la Clinica Amelias din Zalău, dar și la Clinica Balneomed Alba Iulia, iar acum lucrează în Alba Iulia (Cabinet Dr. Muntean).

”Ești ceea ce mănânci”

Specialistul spune că felul în care corpul arată la exterior este o reflectare directă a ceea ce îi dai, ca hrană, la interior.

Astfel, pentru a crea o schimbare, trebuie mai întâi să conștientizezi că există o problemă și să fii dispus să faci ceva în acest sens.

”Cunoașterea este un instrument puternic și echilibrul este cheia în nutriție. Putem face loc oricărui aliment pe care îl preferați”, spune Alexandra Muntean.

În opinia specialistului, ”trăim într-o societate în care viețile noastre au devenit atât de ocupate, încât pare că nu mai avem timp pentru cel mai important lucru: chiar am încetat să mâncăm mâncare adevărată. Acum avem produse alimentare preambalate și semipreparate. Avem și cei mai buni medici, cei mai buni în materie de tehnologie, dar totuși am putea spune că suntem mai puțin sănătoși decât am fost vreodată”.

Avem mai multe „alimente dietetice”, cum ar fi „fără gluten, fără grăsimi, fără zahăr, fără glucide, cu conținut ridicat de proteine, cu conținut scăzut de grăsimi”, avem „pastile dietetice, mai multe suplimente și, totuși, avem și cel mai mare nivel de obezitate.

Este ceva în neregulă cu acest context? S-ar putea ca noi să fim atât de bombardați cu informații încât să nu știm de unde să începem, chiar și atunci când vrem să mâncăm sănătos? De unde știți dacă „ceea ce trebuie” nu trebuie să conțină grăsime sau zahăr? În cine putem avea încredere?, mai spune Alexandra Muntean.



Unde vă adresați pentru ajutor?

Alexandra Muntean precizează că obiectivul este de a face acest proces unul simplu și ușor, astfel încât să puteți crea un stil de viață echilibrat și sănătos:

”Este ușor să știți ce trebuie să faceți, după ce aveți informațiile necesare. Nu vă dau o „dietă”. Vă ofer îndrumări, linii directoare de bază și apoi trecem și schimbăm lucrurile puțin.

Există scuze cu care am putea începe: timp, bani etc. Există întotdeauna motive să NU avem grijă de noi. Cu toții le avem, toți suntem ocupați. Așadar, întrebarea mea este: vreți rezultate?

Dacă sunteți gata să vă schimbați stilul actual de viață, vom găsi o cale. Sunt aici pentru a vă spune că este posibil.

Îmi place să învăț pacienții cât de ușor este să consumăm alimentele potrivite, cum să ne câștigăm controlul asupra stilului de viață, cum urmează să ne transformăm în cine vrem să fim și cât de ușor este cu adevărat”.

Alexandra Muntean ne-a oferit câteva detalii despre cum se desfăşoară o consultaţie de specialitate şi ce presupune un plan alimentar bazat pe analize complexe și cu ajutorul unei aparaturi de înaltă performanță:

Consultația inițială

”La această primă întâlnire o să discutăm circa 40-60 minute (în funcție de situație, patologii) despre istoricul dumneavoastră, atât patologic, cât și dietetic, despre stilul dumneavoastră actual de viață, activitatea fizică și despre schimbările obiceiurilor alimentare pe care le vom face, toate acestea în funcție de toleranță și preferințele culinare.

Tot în cadrul acestei prime întâlniri vom evalua și aportul de nutrienți și alimente, identificând astfel elementele care trebuie îmbunătățite prin aportul alimentar.

În cadrul consultaţiei, vom analiza măsurătorile antropometrice includ greutatea, înălțimea și circumferințele corpului. De asemenea, pot fi calculați anumiți indici; de exemplu indicele de masă corporală (IMC), acesta fiind cel mai cunoscut indicator care se corelează cu masa grasă. Se va face ulterior o analiză a compoziției corporale cu ajutorul cântarului Tanita cu bioimpedanță, analiză ce durează câteva secunde. Aceasta oferă informații despre masa de grăsime (totală și viscerală), masa musculară, masa hidrică, masa osoasă, metabolismul bazal, consumul caloric, vârsta metabolică a organelor interne, constituția fizică. Având toate aceste informații și rezultate, putem să întocmim un program nutrițional pe care îl vom adapta în funcție de necesitățile personale”.

Controlul nutrițional

”La control o să evaluăm schimbările în obiceiurile dumneavoastră alimentare, modificăm, dacă este cazul, anumite elemente în funcție de toleranțe și preferințe gastronomice și vă ajut să vă conturați mai bine imaginea legată de precomponentele unui stil de viață sănătos.

Această reevaluare durează aproximativ 20-30 de minute”, explică nutriționistul-dietetician.

Cei care sunt interesaţi de o consultaţie de specialitate pot contacta nutriţionistul-dietetician Alexandra Muntean la numărul de telefon 0747.931.589, Cabinet Dr. Muntean, Alba Iulia, strada Gheorghe Sincai, nr. 8 (lângă Dedeman).

