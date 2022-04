UBB Cluj, unde învață mulți tineri din Alba, printre universitățile de TOP ale lumii în cel puțin 10 domenii academice

Propunerea, făcută inițial de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a fost confirmată joi de liderul PSD, Marcel Ciolacu.

”Există varianta amânării ratelor la bănci pentru români, a fost discutată și cu băncile, s-a ajuns la un acord. Luni (11 aprilie) se va detalia fiecare măsură și se va spune cum se va aplica.

Important e că am ajuns la un consens și am constatat necesitatea și cel mai important este că colaborăm astfel încât guvernul să fie pregătit să nu piardă nici o oportunitate, a spus liderul PSD Marcel Ciolacu joi, la Digi24.

Un moratoriu pentru ratele la credit a funcționat și în 2020, fiind introdus imediat după izbucnirea pandemiei, prin OUG 37/2020, ca măsură de contracarare a crizei economice care a venit concomitent cu cea sanitară. Măsura amânării ratelor a fost prelungită și în 2021.

