UPDATE: Un autocamion cu mobilă a luat foc în mers, la Teiuș. Traficul a fost blocat temporar pe sensul Aiud – Alba Iulia

Clubul Rotary Sebes a donat vineri Spitalului Municipal Sebes 300 de litri de solutie dezinfectantă de suprafețe și două lămpi UV, proiectul făcând parte din Global Grant Covid-19, inițiat de Rotary Club Alba Iulia.

Global Grant Covid-19 continuă să aducă speranță și sprijin comunității în lupta împotriva COVID-19, răspunzând nevoilor actuale urgente din sistemul medical.

Într-o atmosferă destinsă, păstrând regulile de distanțare socială, în data de 6 august 2020 a avut loc ceremonia de predare către cluburile partenere a materialelor achiziționate în cadrul unui proiect de tip Global Grant inițiat și implementat de către Rotary Club Alba Iulia. Proiectul răspunde nevoilor actuale ale comunității în lupta pentru combaterea COVID-19 prin achiziționarea de materiale și echipamente prețioase pentru sistemul medical.

Prin intermediul proiectului intitulat “GG2011588 – Support for the Healthcare System in the context of COVID-19 pandemic”, având o valoare totală de 42.598 USD, s-au achiziționat: un echipament de ventilare mecanică care urmează să fie donat secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 90 de bidoane a câte 20 litri de dezinfectant de suprafețe și 25 de lămpi UV-C pentru dezinfecție aer. Pentru finanțarea și implementarea acestui proiect, Rotary Club Alba Iulia a coagulat un grup de cluburi partenere, astfel aducându-și aportul Rotary Club Sebeș, Rotary Club Blaj, Rotary Club Cluj Hoia, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotary Club Abrud-Campeni, Rotary Club Aiud, RC Tg. Mureș, Rotary Club Deva Castrum, Rotary Club Turda, Rotary Club Hunedoara, Rotary Club E-club Renașterea Tg. Mureș, Rotary Club Câmpia Turzii, Rotary Club Cugir, suportul internațional venind din partea Rotary Club Lviv-Zamok (Ucraina).

Rotary Club Sebeș, club partener în cadrul acestui proiect, a contribuit cu suma de 2.200 USD pentru achiziționarea a 300 litri de de dezinfectant de suprafețe și două lămpi UV-C pentru dezinfecție aer, care sunt donate Spitalului Municipal Sebes si un echipament de ventilare mecanică care urmează să fie donat secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul financiar al invitațiilor de la Balul Rotary de anul acesta și sponsorilor Club Rotary Sebeș.