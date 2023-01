Un bărbat din Alba a descoperit că a plătit cazări în Australia și cursuri de dans în Franța, deși n-a ieșit din țară

Un bărbat din județul Alba a călătorit în Europa și Asia, a cumpărat cursuri de dans în Franța, a plătit comisioane la aeroporturi și cazări, dar nu s-a mișcat nici măcar o secundă din România. S-a trezit doar că îi lipsesc banii din contul pe care îl avea la o bancă din România.

Tranzacțiile erau făcute în diferite monede internaționale, iar acum polițiștii au pornit pe urma banilor dispăruți.

Potrivit digi24.ro , Adrian Puiuleț și-a deschis un card de credit la o bancă, pentru zile negre. Nu scosese niciodată cardul din portofel când a fost anunțat că a cheltuit 1.700 de lei.

”Am primit o sesizare de la o bancă la care aveam cardul de credit, cum că le datorez dobânzi aferente sumelor pe care le-am cheltuit de pe cardul de credit. Eu am știut că nu am cheltuit niciun leu. Țineam cardul doar pentru situații excepționale.” povestește Adrian Puiuleț la televiziunea Digi24

Călătorii în Europa și Asia, comisioane pe aeroporturi și cazare

Surprins, bărbatul a început să cerceteze ce s-a întâmplat cu banii. Din tranzacții părea că a călătorit în Europa și în Asia, că fusese chiar și în Singapore și plătise cazare în țări ca Australia și Indonezia, dar el nu ieșise deloc din țară.

”Din ce m-am interesat și am văzut în extras am plătit cursuri de dans în Franța sau înscrierea la curs de dans.

Apoi comisioane prin aeroporturi și cazare. Am plătit la o companie de streaming în Singapore și apoi m-am cazat în Sydney și Indonezia. M-am cazat, cu ghilimele de rigoare.”

Sumele cheltuite erau diferite de la o tranzacție la alta și erau făcute în diferite monede.

Au început cu sume mici

”Au început cu sume mici, 2-3 dolari, după aceea mai mari. S-a cheltuit în euro, dolari și dolari australieni. Fiind card de credit și știind că nu am folosit niciun leu, știam că nu am nicio aplicație care să-mi confirme o eventuală cheltuială, pentru că nu a fost cazul. Dacă cheltuiam 5 lei mi-aș fi instalat aplicație să urmăresc dobânzile, să fiu la zi.” a povestit Adrian Puiuleț la Digi24.

Reprezentanții băncii, unde a fost emis cardul de credit, au spus la Digi24 că au primit sesizare de la clientul lor și că vor returna banii în contul bărbatului. În paralel vor face și o anchetă. Bărbatul a depus o plângere și la Poliția din Alba care va cerceta cum au fost furați banii.

„Poveste de prost. Adică io, în acest caz.

Ne amintim toți, cu drag sau mai puțin drag, când BCR-ul a abandonat Zlatna. În consecință, am abandonat și eu BCR-ul și am trecut la altă bancă. Și aici apare și prostia. Din grabă sau mno, cu gândul la altceva, am păstrat în continuare cardul de credit. Pentru situații neprevăzute, să ai pe ce pune mâna. L-am primit și l-am introdus în portofel, unde a rămas până ieri. Nu tu cumpărături fizice sau online, nici măcar nu am răzuit parbrizul mașinii, cum mai obișnuiesc cu alte carduri.

Și mno, apare surpriza, mai ceva ca la surprize-surprize. Mă știu un om cu viață destul de simplă, dar se vede că sunt mult mai sofisticat.

Conform cardului de credit, în iulie am binevoit să iau niște lecții de dans prin Franța. Lecții pe care se pare că le-am absolvit cu brio, pentru că în august îmi plăteam NETFLIX-ul în Singapore. E și normal, dacă mergi destul de mult într-un loc, trebui să îți faci timp și pentru un film.

Este evident că eram plictisit, așa că am dat o fugă până în Sydney, la Hotel Tonight Fame (v-am spus ca sunt sofisticat) apoi puțin prin Indonesia, la un hotel ceva mai amărât, dar cu o priveliște cum rar găsești. Și unde se putea dansa, dacă tot eram proaspăt absolvent. Pe banii mei, pe muzica mea, dhe…

Bhă, dacă era Roma sau Praga nici nu mă supăram.

Acum aștept. Am convenit cu cei de la BCR , ori să îmi returneze banii ori, pe banii lor, să recreăm traseul „crimei” , pentru că doar așa putem înțelege ce s-a întâmplat cu adevărat!

Că de ridicat din umeri sunt sătul”, a scris Adrian, pe pagina de Facebook.

sursa : Digi24

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News