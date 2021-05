Un tânăr din Cugir a furat o bicicletă ca sa facă rost de droguri și mai multe sticle de alcool dintr-un magazin. Ce a pățit

Primăria Cugir anunță restructurări de personal și reorganizarea unor compartimente și servicii publice.

Inițiativa, anunţată în urmă cu jumătate de an, presupune eficientizarea administraţiei locale, potrivit sursei citate.

Din organigramă vor fi eliminate 27 de posturi și două funcţii de directori.

”Poliţia Locală îşi pierde personalitatea juridică şi posturile administrative. Modificări suferă şi compartimentele responsabile de achiziţii şi proiecte europene, care se unifică într-un singur serviciu, precum şi asistenţa socială, care se reorganizează pe baza activităţilor funcţionale”, a anunțat Primăria.

Administrația locală mai transmite că schimbările sunt rezultatul auditului extern solicitat de conducerea primăriei la finele anului trecut, în baza căruia a fost analizată activitatea instituţiei, a fost evaluat personalul şi au fost conturate propuneri de eficientizare administrativă.

”Noua formulă organizatorică răspunde mult mai bine aşteptărilor concrete pe care cetăţenii le au de la noi şi nevoilor de dezvoltare pe care oraşul le are în următorii ani. Spre exemplu, renunţăm toate posturile de birou de la Poliţia Locală şi ne asigurăm că avem suficiente patrule în stradă, alături de cetăţeni, acolo unde poliţişții locali trebuie să-şi dovedească eficienţa.

Totodată, protecţia socială pe care o oferim cugirenilor va fi mult mai bine organizată şi focalizată pe domenii de activitate.

Serviciul Public de Asistenţă Socială s-a dezvoltat în ultimii ani, ca urmare a proiectelor europene derulate şi finalizate, însă noile servicii furnizate nu au fost integrate eficient în ansamblul activităţilor. Organigrama pe care o propunem, va rezolva această problemă”, spune primarul Adrian Teban.

Unul dintre scopurile esenţiale ale acestei noi reorganizări este creşterea capacităţii Primăriei Cugir de a derula concomitent cele 16 proiecte cu fonduri europene. A fost transferat personal din alte servicii către birourile de achiziţii şi cel responsabil de implementarea proiectelor europene.

„Proiectele cu finanţare nerambursabilă pe care le avem în derulare reprezintă un pas important pentru oraşul Cugir, dar şi o mare o responsabilitate pentru administraţia locală. De aceea, suntem conştienţi că trebuie să fim bine organizaţi pentru a putea gestiona toate situaţiile care pot apărea atunci când ai atâtea investiţii în desfăşurare.

Am considerat oportun să consolidăm compartimentele cu rol decisiv, mai exact Biroul de Achiziţii Publice şi Biroul Managementul Proiectelor cu Finanţare Europeană. În primul rând am relocat personal din servicii cu mai puţină încărcare şi am unificat aceste două compartimente într-unul singur, intitulat Serviciul Proiecte, Investiţii şi Dezvoltare, ceea ce va permite personalului să conlucreze şi să controleze eficient situaţiile”, mai spune primarul.

Proiectul de hotărâre privind noua organigramă va fi înaintat către Consiliul Local Cugir, în şedinţa de săptămâna viitoare.