Unele antidepresive pot creşte rezistenţa bacteriilor la antibiotice. Posibila cauză, identificată de specialiști

Anumite antidepresive pot creşte rezistenţa bacteriilor la antibiotice. Este concluzia unui studiu coordonat de Universitatea din Queensland (UQ), transmite joi agenţia Xinhua.

Publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences la data de 23 ianuarie, studiul a analizat consecinţele expunerii bacteriei Escherichia coli (E. coli) la cinci antidepresive prescrise în mod obişnuit, în concentraţii relevante din punct de vedere clinic, sertralină, escitalopram, bupropionă, duloxetină şi agomelatină.

Autorul principal al studiului, Jianhua Guo, profesor la UQ, a declarat miercuri pentru Xinhua că măsurând dezvoltarea rezistenţei la mai multe antibiotice şi evaluând persistenţa bacteriilor după expunere, s-a constatat că bacteria E. coli dezvoltă rezistenţă sporită la mai multe clase de antibiotice.

„Toate medicamentele testate sunt capabile să declanşeze apariţia rezistenţei la antibiotice. Dintre medicamentele pe care le-am testat, sertralina şi duloxetina au avut cel mai puternic impact asupra rezistenţei bacteriene la antibiotice”, a spus Guo.

Posibila cauză

Specialistul a remarcat că posibila cauză a acestei reacţii ar putea fi stresul oxidativ la nivelul bacteriilor declanşat de antidepresive, capacitatea oxidativă puternică a acestor medicamente putând determina bacteriile să genereze unele specii reactive de oxigen la nivel intracelular, ceea ce reprezintă un stres pentru dezvoltarea bacteriilor.

Drept rezultat, acest lucru ar determina bacteriile să îşi activeze la rândul lor semnalele de alarmă şi răspunsul anti-oxidare, a spus el.

„Deşi antidepresivele sunt consumate cu o tendinţă ascendentă, puţine lucruri sunt cunoscute despre posibilitatea ca antidepresivele să provoace răspândirea rezistenţei la antibiotice. Prin urmare, descoperirea noastră ne-a schimbat înţelegerea cu privire la răspândirea rezistenţei la antibiotice”, a declarat Guo.

Specialistul a precizat, de asemenea, că sunt necesare mai multe cercetări pentru a se cunoaşte cu siguranţă dacă astfel de medicamente pot afecta microflora intestinală a persoanelor care le iau şi dacă pot provoca infecţii.

sursă: Agerpres

