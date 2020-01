USR și PLUS intenționează să fuzioneze. Congresul ar urma să se desfășoare în luna iulie

USR și PLUS au decis fuziunea celor două formațiuni. Congresul ar urma să aibă loc în luna iulie, fiind cerut mandat din partea organizațiilor.

„​Birourile Naționale ale USR PLUS au decis, luni, în ședința comună de alianță, să solicite organizațiilor un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune în luna iulie. Decizia va fi luată în Comitetul politic al USR și în Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, în București. În cursul lunii februarie, filialele USR și PLUS sunt încurajate să își desemneze de comun acord candidații comuni ai Alianței la alegerile locale”, se arată într-un comunicat al Alianței, citat de hotnews.ro.

