Vacanțe mai scumpe în Europa. Țările în care au crescut cel mai mult prețurile la cazare

Vacanțe mai scumpe în Europa. Prețul unui pachet turistic european a crescut cu până la 11,5% în ultimul an. Cererea ridicată, creșterea costurilor de energie și restricțiile de capacitate ale companiilor aeriene au contribuit la prețurile ridicate.

Călătoriile pe coasta de litoral a Bulgariei de la Marea Neagră au crescut cel mai mult, vacanța medie de o săptămână crescând de la 1.234 de euro la 1.375 de euro pe persoană. Acest lucru înseamnă că un cuplu va plăti, în medie, cu 283 de euro mai mult în acest an pentru a face o rezervare, potrivit Mediafax.

Datele sunt relevate de grupul de consumatori „Which?”, citat de Sky News.

Alte destinații cu creșteri mari ale prețurilor medii au fost Italia (plus 7,4%), Portugalia (plus 6,8%) și Cipru (plus 6,4%). În toate locațiile, creșterea medie a fost de 4,2%.

„Rezervarea vacanțelor din timp este aproape întotdeauna cea mai bună variantă de a obține cel mai bun tarif – deci acum este cel mai bun moment pentru a obține cele mai ieftine prețuri la vacanțele de vară”, a declarat Rory Boland, editor al revistei Which? Travel.

„Luați-vă timp să cumpărați și, dacă plecați în vacanță cu copiii, luați în considerare să călătoriți în ultima săptămână a vacanței de vară, deoarece am constatat anterior că aceasta poate fi cea mai ieftină săptămână din sezonul de vârf”, a adăugat el.

