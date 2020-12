VIDEO: Agitație mare la nodurile Autostrăzii A10 de la Sebeș și Alba Iulia. Se fac ultimele „retușuri” înainte de inaugurare

Locuitorii din Alba Iulia au avut ocazia să voteze câteva proiecte propuse de cetățeni pentru dezvoltarea municipiului, în cadrul primei bugetări participative organizate până acum în oraș.

Un număr de 18 proiecte din diverse domenii au fost înscrise pe platforma dedicată bugetării participative.

Proiectele câștigătoare, care urmează să fie implementate în 2021, vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, până la consumarea bugetului alocat de 1.000.000 de lei, cu TVA inclus.

Bugetarea participativă este un proces derulat de Municipiul Alba Iulia, care își propune implicarea directă a cetățenilor în decizie, pentru stabilirea modului în care sunt cheltuiți o parte din banii publici în raport cu nevoile locale.

Reprezentanții instituției spun că este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber.

În cadrul acestui proces au fost depuse 54 de proiecte, dintre care 22 au fost dubluri. Astfel, 32 de proiecte au fost analizate de comisiile de specialitate din cadrul Primăriei, dintre care 13 au fost respinse din diferite motive și 18 au mers mai departe în etapa votului cetățenilor (două proiecte au fost comasate, având același obiectiv).

Cele mai multe voturi le-a obținut un proiect care se numește ”Centru de inovare al orașului”, cu un buget estimativ de 700.000 de lei și o durată de implementare de 12 luni.

Potrivit descrierii, proiectul are ca obiective:

amenajarea Caponierei din spatele Palatului Apor ca Centru de Inovare,

crearea unui sistem de acces automat și gestionarea online a programului de funcționare, gestionarea unui calendar public unic de evenimente din sfera creativă, pentru a maximiza impactul acestora,

organizarea de Consilii Colaborative regulate, între reprezentanți ai mediului public și privat,

posibilitatea închirierii spațiului pentru școli, universități, asociații profesionale și sociale, companii, administrație în scopuri didactice, economice sau de creație

generarea unui efect de cluster care va permite creșterea competitivității organizațiilor locale, datorită schimbului de informații și facilitării parteneriatelor

reducerea fenomenului de migrație a populației înalt specializate spre centre urbane mai mari

Proiectul care a adunat al doilea număr de voturi este ”Pauza de joacă – Centru de activități în aer liber”.

Proiectul are în vedere amenajarea unui spațiu public, dispus în curtea Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia.

”Poate acum mai mult decât oricând, în special din cauza pandemiei Covid-19, petrecerea timpului în aer liber, în zone sigure și la îndemână își dovedesc utilitatea inclusiv în cadrul unităților de învățământ.

Tocmai de aceea, un astfel de centru de activități în aer liber va pune la dispoziție elevilor și cadrelor didactice o zonă dedicată, cu multiple funcționalități, cu elemente educative care vor ajuta la însușirea prin joc a unor cunoștințe ori abilități (cifre și litere, forme geometrice, culori, indicarea orei, animale marine, etc), creativitate, motricitate fină și grosieră, relaxare, socializare, iar o parte dintre elemente de joacă integrate în pardoseală simulează realitatea și au rol în învățare prin joacă (șoseaua, semnele de circulație, etc)” se arată în descrierea proiectului.

Bugetul estimativ este de 90.000 de lei.

Proiectul a fost depus de elevii și cadrele didactice ale Școlii Vasile Goldiș, unde învață peste 900 de elevi, dintre care 528 sunt în ciclul primar.

Cel de-al treilea proiect în funcție de numărul de voturi este ”Rugby – sănătate și educație prin sport”.

Proiectul a fost depus de elevi de la toate școlile generale și licee din Alba Iulia (vârsta 13-18 ani), copii si adolescenți aflați în plasament de tip familial din Alba Iulia, și la Centrul de Plasament de la Orăștie.

”Scopul acestui proiect este de a oferi copiilor și adolescenților din Alba Iulia și Orăștie un mijloc de socializare (petrecere a timpului liber) și de integrare prin sport, realizat prin intermediul jocului de rugby” se arată în descrierea proiectului care mai menționează că are ca public țintă aproximativ 100 de copii.

Obiectiv principal 1: promovarea unui stil de viață sănătos și activ, al unui climat stimulant și colegial de petrecere a timpului liber, prin promovarea și practicarea jocului de rugby.

Obiectiv principal 2: formarea a două echipe de rugby, integrabile categoriilor Under 16 și Under 18, ai căror jucători vor fi legitimați la CSU Rugby Alba Iulia (Clubul Sportiv Universitar), echipa de rugby a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe termen mediu se dorește înscrierea acestor echipe în competițiile organizate sub tutela Federației Române de Rugby (FRR).

Costul proiectului este estimat la 36.000 de lei.

Lista proiectelor propuse:

„Siguranța circulației și cetățeanului care merge pe trotuar” – Domeniu: Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației

”Parc Bărăbanț” – Domeniu: Amenajare spații publice

”Reabilitare zonă turistică” – Domeniu: Alei, trotuare, zone pietonale

„Trecere pietoni denivelată” – Domeniu: Alei, trotuare, zone pietonale

„Rugby – sănătate și educație prin sport” – Domeniu: Sport, sănătate

„Culoarul verde peste Mureș” – Domeniu: Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației

„La plimbare cu birja prin orașul Alba Iulia” – Domeniu: Turism

„Pauza de joacă – Centru de activități în aer liber” – Domeniu: Amenajare spații publice

Vezi și FOTO: Centru de activități în aer liber, propus la Școala „Vasile Goldiș” din Alba Iulia. Proiect de bugetare participativă

„Centru de inovare al orașului” – Domeniu: Oraș digital

„Asfaltare” – Domeniu: Amenajare spații publice

„Salvați Școala Cartierului Bărăbanț” – Domeniu: Educație și cultură

„Sound&Lights Video Mapping în Cetatea Alba Carolina” – Domeniu: Oraș digital

„Aer mai curat la Alba Iulia – amplasarea de standuri verzi pentru purificarea aerului” – Domeniu: Mediu

„Marcare trecere de pietoni și montare limitatoare de viteză” – Domeniu: Alei, trotuare, zone pietonale

„Sisteme fotovoltaice de producere a energiei electrice pentru iluminat public” – Domeniu: Alei, trotuare, zone pietonale

„Amenajare parc de agrement cu aparate fitness în aer liber, în orașul Alba Iulia” – Domeniu: Sport, sănătate

„Semnalizare pistă de biciclete Catedrală – Poarta 3” – Domeniu: Amenajare spații publice

„Aparate de fitness în aer liber” – Domeniu: Sport, sănătate