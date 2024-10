VIDEO: Campionul României la League of Legends 1 versus 1 este din Alba Iulia. Interviu cu Laurențiu Zidaru, gamer profesionist

Laurențiu Zidaru, CPM, Coatpustmain sau Tank of Romania este din Alba Iulia și este gamer profesionist. Recent a devenit cel mai bun din țară la League of Legends, 1 versus 1. Adică din peste 900 de jucători de LOL din România, Laurențiu a câștigat finala la nivel național a competiției Red Bull Solo Q.

Finala a avut loc în ultimul weekend din septembrie, la Circul Metropolitan din București. Cei mai buni 16 jucători de LOL din țară au intrat în lupta finală, iar la sfârșit, Laurențiu a ieșit învingător.

L-am chemat în studioul alba24.ro, pe CPM pentru a afla ce înseamnă să fii gamer profesionist, dar mai ales ce însemană trofeul câștigat recent. Vedeți interviul video cu Coatpustmain mai jos.



Ce este League of Legends

Pentru cei care nu sunt la curent cu jocurile pe calculator, League of Legends, sau LOL, este unul dintre cele mai jucate jocuri online. Un jucător controlează un caracter din cele aproape 170 de caractere disponibile. El fie joacă împotriva unui alt jucător (1 vs 1) sau clasic (5 vs 5). Scopul fiecărei echipe este să cucerească baza adversă. Sistemul de joc din LOL este urmașul unui joc care a schimbat lumea gaming-ului pentru totdeauna: DOTA. O hartă de multiplayer, din probabil cel mai cunoscut joc la nivel global, Warcraft III.

În 2012 Forbes a numit League of Legends ca „cel mai jucat joc pe calculator din America de Nord și Europa din punct de vedere al orelor petrecute în joc”. Un univers complex, în care fiecare caracter are o poveste, iar pentru a înțelege mecanica jocului este nevoie de sute de ore de gaming.

Finala câștigată de Laurențiu poate fi urmărită pe link-ul de mai jos. Meciul final, în care acesta câștigă începe la minutul 8.07.00.

Laurențiu și CPM

În fața calculatorului Laurențiu devine CPM sau Coatpustmain: Un jucător de LOL cunoscut la nivel național și internațional. Însă parcursul său de la un simplu jucător și până la un gamer profesionist se întinde pe aproape 20 de ani.

Prima dată Laurențiu a luat contact cu jocurile la vârsta de 10 ani. A jucat cele mai importante nume de la acea vreme: Age of Empires, Starcraft, Warcraft, apoi World of Warcraft (jocul care a revoluționat modul de joc în online) DOTA (strâmoșul League of Legends), iar apoi a ajuns la LOL, unde s-a oprit și s-a axat pe performanță.

Ce este un gamer profesionist

În lume E-sporturile, sau sportul electonic este foarte dezvoltat, iar în spatele său sunt adevărate industrii din lumea jocurilor. În România, în ultimii 15 ani, industria s-a dezvoltat și au aparut jucătorii profesioniști, sau gamerii care obțin venituri din jocuri.

Cei mai mulți în țară sunt jucători de CS (Counter Strike) sau FIFA. Însă și jocuri precum DOTA sau LOL au un număr mare de adepți. Pentru a ajunge la nivel profesionist, ca în orice alt sport începi de jos.

Ține doar de tine dacă vrei să te dedici jocului, sau nu. Asta a făcut Laurențiu din 2012 de când a început să joace LOL. În medie se antrenează câteva ore pe zi, dar în perioada de competiție ajunge să joace și câte zece ore, chiar și mai mult pentru antrenament.

Se câștigă bani din E-sports?

Da. Răspunsul este Da, se câștigă bani din e-sports, dar pentru asta trebuie să ajungi la un nivel mare, unde să fii observat de sponsori și să ai rezultate constante. Laurențiu își asigură un venit stabil din statutul de gamer profesionist.

Planuri de viitor

Pe viitor, Laurențiu Zidaru vrea să ajungă în top-ul uneia dintre cele mai mari competiții de LOL din lume, EMEA Masters. Acesta a jucat și în trecut alături de echipa din care face parte și s-a clasat pe locul 8, adică în top zece.

Însă, pentru 2025, vrea să ajungă alături de echipă în finala competiției și de ce nu să o câștige.

Sursă foto: fotograf oficial al Red Bull Solo Q, @redbullro și @bogdanzop, poze puse la dispoziție de Laurențiu Zidaru.

