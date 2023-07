VIDEO: Criză de locuri la creșe, în Alba Iulia. Explicațiile și promisiunile primarului Gabriel Pleșa

Alba Iulia trece și în acest an printr-o criză a locurilor la creșă. Mulți părinți nu au prins loc pentru copiii lor, din toamnă, și acest lucru îi îngrijorează, în condițiile în care nu știu ce vor face cu cei mici.

”Nu am găsit loc, nu am reușit să înțeleg cum fac ei punctajul și nici nu mă interesează explicațiile ci soluțiile. Pur și simplu nu am variantă, deocamdată. Să angajăm o bonă este foarte scump” a spus mama unui copil de doi ani.

De cealaltă parte, primarul Gabriel Pleșa recunoaște în parte problema.

„Am finalizat dosarele cu înscrierea la creșă, știu că sunt părinți oarecum agitați că nu au prins loc acum la început pe cele 77 de locuri disponibile pe care le punem la dispoziție în acest an, locuri noi, dar pot să le spun că marea majoritate din dosarele depuse sunt cu reînceprea activității mămicilor din 2024 chiar 2025, deci nu va fi o problemă până atunci” spune Gabriel Pleșa.

Primarul promite că din toamnă va fi intra în funcțiune o nouă creșă, cu câteva zeci de locuri și mai promite o creșă pentru anul viitor.

Ar fi vorba despre creșa din Partoș, unde ar fi 45-50 de locuri. Totuși, angajările pentru personalul de acolo vor fi demarate abia în septembrie și mai sunt lucrări de făcut: se lucrează la instalații și la finisaje și mai trebuie finalizată o achiziție pentru dotări.

”Vestea bună este că în toamna aceasta vom da drumul la creșa din Partoș… undeva 45-50 de locuri.

Vom începe angajarea personalului din luna septembrie, am pornit și achiziția pentru dotările creșei, se lucrează la instalație apoi se trece la finisaje.

În același timp, lucrările la acea creșă de pe Gheorghe Șincai vor continua, probabil că de această creșă vom beneficia doar anul viitor.

Dar sigur că aceste 45-50 de locuri plus gestionarea foarte înțeleaptă a dosarelor depuse, în momentul în care părintele se întoarce la muncă să putem face loc copilului pe unul dintre locurile de la creșă” a spus Pleșa.

