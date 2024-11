VIDEO Deputatul PNL de Alba, Florin Roman: Despre campania electorală și cele mai importante proiecte pentru județul Alba (PE)

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a fost prezent joi în studioul Alba24, la o dezbatere cu caracter electoral. Acesta a vorbit despre campania electorală parlamentară, despre canditații din acest an la alegerile prezidențiale, dar și despre activitatea pe care o are în organizația PNL Alba și în structurile de conducere naționale ale partidului.

Florin Roman a prezentat cele mai importante proiecte pentru județul Alba pe care le-a susținut la nivel național.

„Eu zic că sunt un om respectat la București și din acest motiv am puterea de a schimba lucrurile. Îți trebuie dorință, pentru că dacă nu-ți dorești și nu ai în sânge această chestiune de a ajuta oamenii, nu o să o poți face niciodată. Eu nu am vrut să vorbesc despre lucrurile astea pentru că eu am considerat necesar să îmi fac datoria.

Cred că, cu toată modestia, dacă nu era Florin Roman PNL pentru Alba la București, cu siguranță nu cred că am fi avut șansa să avem finanțarea pentru un nou spital de cardiologie intervențională și de oncologie, o investiție de 55 de milioane de euro.

Nu vă ascund că în cazul campusului de învățământ dual, noi eram locul trei sub coadă. Deci nu eram finanțabili”, a spus Florin Roman.

Florin Roman a enumerat mai apoi o parte din obiectivele pe care le are într-un eventual nou mandat.

„E foarte important să finalizăm în timp, până în 2026 în vară lucrările la noul spital, care va avea 5 etaje, heliport. Va fi unul dintre cele mai dotate din punct de vedere medical din Transilvania. (…)

Trebuie să fim atenți la ceea ce înseamnă finalizarea pe campusul de învățământ dual de la Alba Iulia pentru că și aici avem termen. Vom avea un nou Tribunal care va fi realizat tot de pe fonduri europene. Se va face recepția pentru Transapuseana, care a devenit cel mai spectaculos drum de munte din această zonă a țării.

Cred că cel mai important este să finalizăm cele două centuri, de Nord și de Sud, în inelul de circulație pentru municipiul Alba Iulia, astfel încât să scoatem traficul greu, ce vine pe autostradă spre Apuseni. Asta va ajuta foarte mult ceea ce s-a întâmplat în Alba Iulia pe mobilitate urbană, pentru că atunci vom avea un oraș în care putem să respirăm”, a spus Florin Roman.

Comandat de: PNL Filiala Alba. Distribuit de SC Independent SRL. Cod unic mandatar financiar: 11240002

