VIDEO „Groapa” de gunoi de la Talciocul din Alba Iulia s-a mutat 200 de metri. Vechiul loc, păzit zi și noapte de Poliția locală

În această perioadă românii achiziționează frecvent măști chirurgicale, medicinale, cu filtru sau de pânză, produse care vom fi obligați să le purtăm în următoarele luni. Asociația pentru protecția consumatorilor InfoCons, cu sprijinul specialiștilor din domeniu informează consumatorii cu privire la achiziționarea acestor produse.

Reamintim faptul că InfoCons a identificat la nivelul Uniunii Europene, prin sistemul de alertă rapidă Safety Gate, nu mai puțin de 11 măști cu filtru neconforme.

Potrivit InfoCons, firmele autorizate provizoriu pentru punerea pe piață a materialelor și echipamentelor de protecție (măști, semimăști, combinezoane, vizier, etc.) pot fi regăsite accesând următoarele link-uri: Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie.

În funcție de capacitatea de filtrare și dimensiunile particulelor filtrate, măștile faciale de uz medical pot fi clasificate în mai multe categorii:

– Măștile chirurgicale de unică folosință – sunt dispozitive medicale de clasa I și previn transmiterea infecțiilor prin picături de salivă, secreții respiratorii de la bolnav la persoanele sănătoase. Capacitatea de protecție este asigurată de structura tristratificată a măștii. Protejeză incomplet de boli infecțioase deoarece nu formează o etanșare strânsă la nivelul feței și nu prezintă un filtru de protecție respiratorie.

Deși protejează cel mai puțin, sunt cele mai accesibile datorită prețului de cost scăzut.

– Semi-măști cu filtre de protecție respiratorie de unică folosință

US National for Occupational Safety and Health (NIOSH), clasifică semi-măștile filtrante astfel: N95, N100, P95, P99, P100, R95, R99 și R100. Masca tip N95 este un dispozitiv de protecție respiratorie conceput pentru a obține o potrivire facială foarte strânsă și o filtrare foarte eficientă a particulelor aeriene, blochează cel puțin 95 la sută din particulele de test foarte mici (0,3 microni), de aceea este foarte potrivită pentru o protectie eficientă împotriva transmiterii infecțiilor.

Standardul European (SR EN 149:2001) clasifică semi-măștile filtrante în trei clase: FFP1 (au o eficiența minimă de filtrare de 80%), FFP2 (au o eficiența minimă de filtrare de 94%) și FFP3 (au o eficiența minimă de filtrare de 99%).

Semi-măștile cu filtre de protecție respiratorie din clasa FFP1 filtrează 80% din particule cu dimensiuni până la 0,6 microni. Se folosesc în special în industria alimentară și în domeniul construcțiilor. Nu filtrează substanțe cancerigene sau radioactive și agenți biologici din grupele de risc 2 și 3 (cu dimensiunile cele mai mici și înalt patogeni).

Semi-măștile cu filtre de protecție respiratorie din clasa FFP2 sunt aproximativ echivalente semi-măștilor N95. Semi-măștile cu filtre de protecție respiratorie pot fi prevăzute cu una sau mai multe supape de expirație, care trebuie să funcționeze în toate pozițiile.

Sunt dispozitive de protecție respiratorie concepute pentru a obține o potrivire facială foarte strânsă și o filtrare foarte eficientă a particulelor circulante. Dacă sunt montate corect, capacitățile de filtrare ale semi-măștilor N95 si FFP2 le depășesc pe cele ale măștilor chirurgicale de unică folosință. Purtarea acestui tip de mască nu elimină complet riscul de îmbolnăvire. Au pret mediu accesibil și pot constitui o alternativă judicioasă a măștii chirurgicale.

Semi-măștile cu filtre de protecție respiratorie din clasa FFP3 filtrează 99% din particule cu dimensiuni mai mici de 0,6 microni, conferind astfel protecție bună față de unele virusuri, bacterii și fungi comparativ cu măștile prezentate anterior.

Exceptând măștile chirurgicale, celelalte măști nu sunt dispozitive medicale ci echipamente de protecție individuală.

Cea mai simplă modalitate de a ne asigura că o mască este conformă este verificarea cutiei de ambalare a acesteia pe care este obligatoriu a fi inscripționat marcajul CE care asigură coformitatea cu standardul european SR EN 149:2001 însoțit de clasa FFP, sau marcajul N95 care asigură conformitatea cu standardul US National for Occupational Safety and Health (NIOSH) și orientează asupra capacității de filtrare.

De asemenea pe cutie mai trebuie inscripționat pentru ce particule microbiene a fost testată masca, inclusiv existența protecției antivirale, dimensiunea particulelor filtrate și opțional standardul de testare pentru verificarea eficienței de filtrare antibacterienă (SR-EN 14683/2019).

Pentru măștile chirurgicale, cumpărătorul poate verifica direct dacă este alcătuită din trei straturi.

foto: imagini cu caracter ilustrativ.

sursa: infocons, Centrul de Cercetări Științifice Medico Militare